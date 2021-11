Totti a Le Iene: …Cassano ex amico? Noo! Antonio è un amico, che ex!!!

Francesco Totti sarà dimenticato? Le risposte del campione a Le Iene.

Ecco alcune anticipazioni dell’interveista a Francesco Totti che andrà in onda oggi, 9 novembre, a proposito dele dichiarazioni di Antonio Cassano. Le Iene hanno raggiunto Totti e hanno cercato di stimolare la polemica a distanza, ma il campione non ci casca…

“Francesco, Cassano ha detto che tu non sei eterno come Messi e Maradona e tra vent’anni sarai dimenticato che ne pensi di sta cosa che ha detto Cassano?”. Filippo Roma raggiunge Francesco Totti per avere una risposta dall’ex capitano della Roma alle parole di Antonio Cassano, che dagli schermi di Bobo Tv (il canale di Bobo Vieri, in onda sul social network Twitch, ndr.) ha scatenato una forte polemica pronunciando la frase: “Non è eterno come Messi o Maradona, tra 20 anni sarà dimenticato”.

Immediata è stata la reazione dei tifosi della squadra giallorossa che hanno preso le parti della loro bandiera e anche il suo ex allenatore Zdenek Zeman che intervenendo in radio in sua difesa, ha dichiarato: nho

Oggi, sui campetti dell’Eur dove gioca la serie A1 del calcio a otto, Totti risponde a Le Iene sulla vicenda:“È giusta, io è da mo che me so’ scordato”, dice Totti. “T’hanno difeso sia Zeman che Mourinho” gli dice Filippo Roma, ma l’ex capitano risponde: “Non c’era bisogno. “Un saluto al tuo amico Cassano, l’ex amico Cassano?”, lo incalza l’inviato. “Nooo! Antonio è un amico, che ex!!!” ribatte il migliore realizzatore della Roma di tutti i tempi.

L’intervista a Totti continua: “Che ne pensi di Mourinho?”, “Chi vince la Champions?”, “La Roma come arriva quest’anno?”, “Chi vince lo scudetto?”. Le risposte in onda stasera, martedì 9 novembre, a “Le Iene”, in prima serata su Italia1.