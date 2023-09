Tra ritorni e nuovi inizi riparte stasera Nicola Porro, ecco tutte le novità sul conduttore romano

Torna oggi, lunedì 4 settembre 2023, Nicola Porro con la sua trasmissione Quarta Repubblica, che quest’anno lo vede per la quinta stagione di seguito conduttore principale.

Il noto giornalista e presentatore romano, però, quest’anno ripartirà con il botto, dopo infatti l’ormai noto addio di Barbara Palombelli che da quest’anno ha deciso di dedicarsi unicamente a Forum, saranno ben 2 le trasmissioni da lui condotte. Da quest’anno infatti spetterà al saggista un’autentica maratona da condurre sul canale Rete 4. Prima di condurre Quarta Repubblica sarà sempre lui mettersi al timone della trasmissione Stasera Italia, anche questa trasmissione di tipo Talk show trattante temi di natura politica e di attualità. Stasera Italia, sempre su rete 4, e appena precedente a Quarta Repubblica sarà però da esso condotta solo infrasettimanalmente, il weekend sarà infatti sostituito da Augusto Minzolini in cabina di regia.

Chi è Nicola Porro: biografia e vita privata

Nicola Porro nasce a Roma il 27 Settembre 1969, dopo il diploma liceale si laurea in Economia e Commercio con lode presso L’università degli Studi di Roma La Sapienza. Successivamente partecipa anche a corsi di specializzazione presso la prestigiosa università di Harvard e la Bocconi School of menagement. Dopo una breve parantesi politica come portavoce del ministro degli esteri durante il primo governo Berlusconi, dal 1997 diventa giornalista professionista e inizia a lavorare per alcuni anni in quotidiani come “Il Foglio” nonché a lavorare nella redazione di alcuni programmi economici, nel 2003 diventa vice-direttore del “giornale”. Di origini nobili, sposato con 2 figli e di origine pugliese, dirige inoltre insieme al fratello un’azienda agricola di famiglia.

Le novità di Quarta Repubblica

Quarta Repubblica riparte senza grandi novità dal punto di vista del palinsesto televisivo, è infatti confermato come programma di punta, in prima serata su Rete 4, non si segnalano cambiamenti neanche dal punto di vista dell’orario che viene confermato alle 21:20 e del giorno di trasmissione anche questo confermato il Lunedì.

Nella puntata odierna di Lunedì 4 Settembre, il programma parte subito con grandissimi ospiti come il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il quale parlerà del tema sempre più al centro del dibattito: l’immigrazione. Saranno inoltre presenti in studio per partecipare alla discussione figure di spicco come il giornalista Daniele Capezzone e il sottosegretario Vittorio Sgarbi.