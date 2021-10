Tra serie tv e cinema, quando il successo diventa slot

Il fenomeno del momento, per quanto riguarda le serie tv, è sicuramente Squid Game. Il format, portato in Italia da Netflix, scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk ha registrato un successo planetario incredibile: 111 milioni di visualizzazioni dopo soli 28 giorni dal suo debutto . Numeri che gli sono valsi il record di serie tv più vista di sempre sulla piattaforma di streaming video.

La storia è semplice: si tratta di nove episodi, dalla durata in media di 60 minuti, che parlano di un gruppo di persone che rischia la vita in un gioco mortale di sopravvivenza. Perché? Perché sono disperati e voglioni vincere i 45 miliardi di Won, ovvero 33 milioni di Euro, in palio. Un successo incredibile che nasconde anche delle denunce sociali, come quelle delle disparità socio economiche vigenti in Corea del Sud. Un successo che, adesso, è pronto a spiccare il volo.

Quando un titolo infatti ottiene così tanto seguito è impossibile che si blocchi al suo format iniziale. Deve per forza cambiare faccia, trasformarsi in qualcos’altro. In cosa? Il caso delle slot online è un esempio emblematico. Il mondo del gambling è da sempre attento a prendere i maggiori successi del mondo dei mass media e sfruttarli a proprio piacimento, raccogliendo così un numero sempre nuovo di utenti e di giocatori.

È successo ad esempio con le slot machine dedicate alle serie tv come Narcos , la serie che narra le “gesta” di Pablo Escobar, o Peaky Blinders, la serie evento ambientata a Birmingham e in Inghilterra, tra violenze, truffe, scommesse e politica. Ancora prima era stato il turno della slot online di Baywatch, veloce e colorata, ambientata sulle spiagge californiane proprio come la serie tv anni 90, che raccontava le storie di un gruppo di bagnini. Dello stesso periodo era la celebre sit com Beverly Hills 90210, diventata una slot amatissima dagli appassionati, grazie in particolar modo alle 243 possibili combinazioni vincenti.