Con il suo “ The Scotts “ che ha ottenuto uno straordinario record di pubblico nel corso dello straordinario evento “ Astronomical “ ( 12 milioni di giocatori in diretta su Fortnite ) Trevis Scott è incoronato re della musica internazionale!

Il nuovo singolo sta collezionando numeri da capogiro dominando le classifiche italiane e internazionali: su Spotify ha debuttato al #1 della classifica globale (Travis aveva già raggiunto questo risultato con “HIGHEST IN THE ROOM” solo qualche mese fa), è #1 in Italia e in altri 10 Paesi come Stati Uniti, Francia, Canada, Svizzera, Portogallo e Sudafrica (solo per citarne alcuni) e si trova nella Top10 in altri 30 Stati. Straordinario risultato nella “Top 50 Italia” dove, oltre ad aver conquistato il gradino più alto del podio con “THE SCOTTS”, Travis Scott è presente anche con altri 5 brani: “Sicko Mode” (#2), “Goosebumps” (#6), “Hightest In The Room” (#15), “Butterfly Effects” (#30) e “Stargazing” (#35).

“THE SCOTTS”, presentato in anteprima durante la straordinaria esperienza in-game ASTRONOMICAL su FORTNITE, si trova nelle playlist Spotify italiane più importanti come la “New Music Friday Italia” e la “Hip Hop Mixtape”. Il nuovo brano segue, per Travis Scott, l’uscita del progetto “JACKBOYS”, che si è posizionato alla #1 nel nuovo decennio secondo la classifica Billboard e il grandissimo successo mondiale del suo album “Astroworld”, che in Italia, oltre a debuttare direttamente al # 1 della Top 100 album all’uscita, ha nuovamente scalato le vendite su Amazon e IBS raggiungendo immediatamente la Top5. Per Kid Cudi, invece, il brano arriva dopo “Leader of the Delinquents”, il suo nuovo singolo.

E non solo: la straordinaria esperienza in-game ASTRONOMICAL su FORTNITE di giovedì scorso ha attirato oltre 12 milioni di giocatori, registrando il record di pubblico dal vivo nella storia del gioco online. Dopo l’evento, Travis Scott è stato terzo in tendenza nella classifica mondiale di Twitter e #1 nel Regno Unito, in Francia, in Canada, in Spagna e in altre nazioni! Inoltre, in poco più di 24 ore, il video di “THE SCOTTS” con il concerto di Travis su FORTNITE ha raggiunto oltre 10 milioni di visualizzazioni ed è entrato primo in tendenza in tutto il mondo.

