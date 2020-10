Tre grandi esclusive a “Che tempo che fa”

NUOVO APPUNTAMENTO CON

Domenica 11 ottobre su Rai3 terzo appuntamento di stagione con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Mago Forest, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano.

Ospiti della puntata:

il Ministro della Salute Roberto Speranza.

Tre grandi esclusive tv: Whoopi Goldberg, Dan Brown, Carla Bruni.

Whoopi Goldberg è una dei pochi artisti al mondo ad aver conseguito un EGOT cioè la vittoria in tutti e quattro i principali riconoscimenti d’intrattenimento americani (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award), oltre a due Golden Globe, un Bafta e un Saturn Award. Interprete di intramontabili film come “Il Colore Viola”, “Ghost – Fantasma” e “Sister Act”, l’attrice ha appena annunciato la lavorazione del terzo capitolo della saga che la vede protagonista nei panni della “suora” Deloris Van Cartier, “Sister Act 3”.

Dan Brown uno degli scrittori più popolari al mondo con 220 milioni di copie vendute e tradotto in 56 Paesi; lo scorso settembre ha pubblicato in contemporanea mondiale in 30 Paesi il suo primo libro illustrato per bambini, “La sinfonia degli animali”, che tramite un’app riproduce musiche composte dallo stesso Dan Brown ed eseguite dalla Zagreb Philharmonic Orchestra.

Carla Bruni, al suo sesto album, “Carla Bruni”, il primo con brani originali in 7 anni, che conterrà per la prima volta un duetto inedito in italiano con la sorella Valeria Bruni-Tedeschi sulle note del brano “Voglio l’amore”.

Fedez, in radio con il nuovo singolo “Bella Storia”, che conta già oltre 3 milioni di ascolti in streaming su Spotify.

In anteprima tv il medico anestesista Annalisa Malara, che il 20 febbraio scorso individuò in Mattia Maestri il paziente 1 dell’epidemia di Coronavirus in Italia, in libreria dal 15 ottobre con “In Scienza e Coscienza”, che racconta il dietro le quinte della prima zona rossa italiana, Codogno.

E ancora: Luca Argentero, dal 15 ottobre su Rai1 con la seconda parte della prima stagione del medical drama “DOC – Nelle tue mani”, nella quale interpreta il primario Andrea Fanti; Don Davide Banzato; Sigfrido Ranucci.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti: Orietta Berti, nelle librerie con il libro autobiografico “Tra bandiere rosse e acquasantiere” e Carla Signoris.