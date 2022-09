Trionfo di Steven Torrisi al Teatro centrale con il “ Premio Alta Moda Caput Mundi ”

Serata eccezionale quella che Steven Torrisi, Direttore artistico del Premio Alta Moda Caput Mundi ha organizzato al Teatro Centrale di Roma per premiare stilisti, artisti di chiara fama ed anche una influencer che risponde al nome di Desireé.

Introdotti dalla più che brava conduttrice della serata, Nathaliy Caldonazzo, e sulle note di “ Alleluia “, dal cantante Narciso, hanno ricevuto l’ambito Premio ( una scultura rappresentante il trionfo della donna in genere ) Anton Giulio Grande ( che ha presentato alcuni suoi capi dominati dal rosso acceso), Manuela Arcuri ( che ha annunciato un suo nuovo brand ), Massimo Boldi attore dalla simpatia innata al quale è stato consegnato il Premio alla carriera, lo stilista Alviero Martini con i suoi eclettici vestiti abbinati a straordinari cappelli e stupende borse, lo stilista Nino Lettieri accompagnato dalle stupende note di “ Metti una sera a cena “, Domenico Ghisone, il truccatore Gennaro Turchese, la cantante Annalisa Minetti ( che ha annunciato per settembre l’inizio di un tour con Manuela Arcuri ), Carlo Terranova, erede di Fausto Sarli, Giovanni Cannistrà, Barbara Basciano, Savino Zaba e tanti altri vip e personaggi gravitanti nel mondo della moda che hanno dato vita ad una serata che già era partita sotto l’egida della perfetta organizzazione ma che lo svolgimento che ne è seguito, anche grazie alle amorevoli attenzioni della collega giornalista Patrizia Faiello, si è concretizzata in un trionfo di personaggi il cui insieme ha voluto rappresentare una importante iniziativa per rilanciare la Capitale attraverso gli strumenti della moda, della cultura e di quella storia che da secoli la ammanta utilizzati all’interno di un progetto internazionale tendente a renderla ancor più una impareggiabile vetrina per il mondo intero.

Tra gli ospiti: Cristiana Ciacci, Angelo Petruccetti, Turchese Baracchi, Metis Di Meo, Arianna David, Nando Moscariello, Antonio Zequila, Francesco Monte, Mago Heldin, Linda D., Mario Ermito, il l’imprenditore Salvatore Starita, la giornalista Patrizia Algerini, Maria Celli dell’Atelier Celli Spose.

Foto di Giuseppina Naso