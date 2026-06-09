Turiddu 2.0, il nuovo album dopo ‘Sogno americano’

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Turiddu torna sulla scena musicale con un nuovo album che promette di emozionare, dopo il successo di ‘Sogno americano’, pubblicato il 27 luglio del 2024

Turiddu 2.0 è composto da 14 tracce, tra cui un brano inedito intitolato “Amala più che puoi” che apre l’album. Le restanti canzoni sono cover, che spaziano tra brani della tradizione siciliana e successi di Adriano Celentano.

Registrato presso lo studio Sudinsound, il disco vede la direzione artistica e gli arrangiamenti di Aniello Misto e Gennaro Franco. Hanno partecipato Carlo Avitabile alla batteria, Aniello Misto al basso e contrabbasso, Gennaro Franco e Carmine Capasso alle tastiere, e Andrea Guarini alle chitarre. La sezione fiati è impreziosita dal Sax di Gigi Patierno e Giovanni Busiello alla Tromba , mentre ai cori troviamo Rita Federico, Chiara Quartuccio, Antonio Franco, Gennaro Franco, Aniello Misto e Teresa Scalese, con l’editing vocale curato da Angelo Iossa, il mastering curato da Rosario Assentato e le riprese e i missaggi curati da Gennaro Franco.