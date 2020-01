TUTTI PAZZI PER I GIOCHI DI STRATEGIA, ANCHE ONLINE: Dal passato al presente: i giochi strategici, sempre al centro dell’interesse ludico.

Il gioco è un’attività importante, e questo aspetto fondamentale della vita non riguarda soltanto i bambini e il loro apprendimento, la loro capacità di interazione e socializzazione, oppure la loro crescita psicofisica, ma anche gli adulti.

Sì, perché giocare è un’attività fondamentale anche da grandi, la quale consente di tenere allenata la mente, di coltivare la dimensione sociale – si pensi alle serate tra amici, di fronte a un gioco da tavolo, così come a tutte le manifestazioni connesse al mondo del gioco -, ma anche, ultimo e non meno importante, di restare bambini, coltivando l’aspetto ludico della vita.

C’è poi da dire che l’idea di “gioco” è piuttosto ampia, e contiene molteplici e svariati universi. Esistono infatti giochi di tutti i tipi, da quelli motori (legati al corpo) a quelli di costruzione (i “Lego” e similari sono un esempio importante di questa categoria ludica), passando per quelli connessi al mondo dell’immaginazione, fino a quelli rappresentativi, logici, oppure linguistici.

Esistono poi anche i giochi di strategia, ovvero quelli che coinvolgono l’intuito del giocatore, con la sua capacità di prendere decisioni determinanti per l’andamento del gioco stesso e per l’esito finale della partita.

Che si tratti di un videogioco oppure di un gioco di società – ed esempi importanti di questo genere ludico sono, ad esempio, la dama e gli scacchi, – sono molte le variabili che influenzano l’andamento della partita, a partire dalla tattica, fino ad arrivare alla variabile della fortuna, anche se in certi casi non esiste la casualità, e si tratta soltanto di mettere in campo tutta la propria logica di gioco.

Come si è detto esistono anche varie sottocategorie di giochi di strategia; in generale, alcune delle macro distinzioni più evidenti in questo campo sono quelle tra:

giochi di strategia astratta (come i sopracitati dama e scacchi, oppure come l’orientale “Go”)

(come i sopracitati dama e scacchi, oppure come l’orientale “Go”) giochi di simulazione , come “Abalone” (legati, come dice la parola stessa, a una simulazione di realtà, con tutte le ipotetiche ripercussioni connesse)

, come “Abalone” (legati, come dice la parola stessa, a una simulazione di realtà, con tutte le ipotetiche ripercussioni connesse) giochi di strategia a turni , come “Civilization” (nei quali i giocatori si muovono, appunto, a turnazione, lasciando dunque la possibilità agli avversari di pianificare la propria contromossa e la propria strategia)

, come “Civilization” (nei quali i giocatori si muovono, appunto, a turnazione, lasciando dunque la possibilità agli avversari di pianificare la propria contromossa e la propria strategia) wargame , i quali simulano battaglie, anche in chiave tridimensionale o valorizzando aspetti connessi alla negoziazione geopolitica, quali “Diplomacy”

, i quali simulano battaglie, anche in chiave tridimensionale o valorizzando aspetti connessi alla negoziazione geopolitica, quali “Diplomacy” giochi di strategia in tempo reale, che richiedono, per ovvi motivi, supporti tecnici particolari: non a caso questi giochi sono essenzialmente videogames (da “Warcraft” a “Starcraft”).

Come si è dunque compreso il gioco di strategia ha numerose forme, sia analogiche che digitali, e non si può non tenere conto del successo di alcuni giochi di questo genere, come ad esempio “League of Legends”, il quale, dal 2011, ha registrato una media di 12 milioni di giocatori ogni giorno e oltre.

Non a caso LoL – questo l’acronimo del noto gioco – ha conquistato anche gli appassionati delle scommesse e degli e-sports. A dimostrazione di ciò c’è il fatto che si tratta di uno dei videogiochi del genere più famosi del web, con tanto di ricerca di informazioni per conoscerne tutte le regole, oppure, ad esempio, per sapere se SNAI è uno dei migliori siti per le scommesse LoL oppure se ci sono altri bookmakers competitivi.

Una lista di alcuni dei migliori giochi di strategia, secondo le recensioni del web

Nonostante i classici giochi analogici intramontabili, dunque, i videogame sembrano essere la nuova frontiera del divertimento e della cultura, anche dal punto di vista delle citazioni cinematografiche, come si vede da alcuni film e serie televisive di successo ad essi ispirati quali “Resident Evil”, “Doom” , “Silent Hill”, e altri ancora.

Ma, per concentrare il focus sui videogiochi di strategia, va detto che esistono delle classifiche su quelli più graditi dagli utenti appassionati del settore, le quali sono in costante evoluzione, visto anche che molti games sono giunti ormai oltre la prima edizione.

Tra di essi, spiccano, ad esempio:

Total War – Warhammer (di ambientazione storica e dal sapore epico)

XCOM 2 (un gioco tattico, a cui fa da sfondo l’invasione degli alieni)

Starcraft 2: Wings of Liberty (dalla trama fantascientifica, ispirata a una battaglia per il dominio di una ipotetica galassia)

Stellaris

Invisible

Sid Meier’s Civilization VI

Commenti

commenti