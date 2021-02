Tutti si meritano uno “ Yes Day “!

Dal 12 marzo, solo su Netflix, un film di Miguel Arteta basato sull’omonimo titolo editoriale di Amy Krouse con un cast d’eccezione formato da : Jennifer Garner, Édgar Ramírez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, H.E.R., Nat Faxon, Molly Sims, Fortune Feimster, Arturo Castro che tratta di una coppia, Allison e Carlos che, stanchi di dover dire sempre “no” a figli e colleghi, decidono di concedere ai loro tre bambini il “giorno dei sì”, in cui saranno i più piccoli a dettare le regole per una intera giornata.

Sarà una giornata assolutamente particolare ed insolita, colma di vicende che porteranno inaspettatamente la famiglia a vivere un’avventura mozzafiato in quel di Los Angeles che si concluderà con un riavvicinamento tra i componenti il nucleo familiare che renderà i rapporti più solidi che mai.