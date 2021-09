UgoMania: parte da Velletri il countdown per il centenario dalla nascita di Ugo Tognazzi

UgoMania: parte da Velletri il countdown per il centenario dalla nascita di...

Il 23 marzo 2022 cade il centenario dalla nascita di Ugo Tognazzi e la Città di Velletri celebrerà solennemente la data con una serie di eventi che avranno inizio già dal 27 settembre prossimo e che termineranno, quest’anno, a dicembre.

In tal modo Velletri omaggia uno dei “mattatori” della commedia all’italiana, con film, ricette e visite guidate: un ricco calendario di iniziative che danno il via ad un countdown con partenza da dove l’indimenticabile attore di “Amici miei” e “I mostri” visse per oltre trent’anni con sua moglie l’attrice Franca Bettoja.

L’iniziativa, denominata “UgoMania – Velletri per Ugo” prevede una mostra, una rassegna cinematografica, una visita guidata, un contest culinario ed una serata finale presso il Teatro Tognazzi l’unico a lui dedicato in Italia, alla presenza dei figli Ricky, Giammarco e Maria Sole Tognazzi e delle Amministrazioni Comunali di Velletri e Pomezia, gemellate nel nome di Ugo.

Nel corso della serata saranno proiettati “Il meglio di Ugomania”, video conclusivo che raccoglierà i momenti topici del festival, e il documentario “Ugo e gli amici di Velletri”.

Dopo aver annunciato le principali iniziative previste per il centenario e dopo aver premiato i vincitori del contest culinario “Un cuoco prestato al cinema”, la serata terminerà con la proiezione del film documentario “Ritratto di mio padre”, con la regia di Maria Sole Tognazzi.