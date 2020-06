Ulimo appuntamento con “Aspettando Le Parole” di Massimo Gramellini

Tra gli ospiti: Renzo Piano, Valentina Lodovini, Giancarlo De Cataldo, Alessandro Gassmann e Paolo Nespoli

Sarà la leader di Fratelli d’Italia la protagonista dell’intervista di apertura dell’ultima puntata di Aspettando le Parole, il programma del sabato sera di Rai3 condotto da Massimo Gramellini in onda il 20 giugno alle 20.30.

Nel corso del programma come sempre tanti ospit tra cui l’archistar Renzo Piano, l’attrice Valentina Lodivini protagonista di Cambio tutto, commedia che gioca sugli stereotipi e le fobie al femminile e Giancarlo De Cataldo, magistrato e scrittore con il quale approfondire la sordida vicenda che vede il predatore sessuale tedesco Christian Stefan Brueckner sospettato della scomparsa della piccola Madeleine ‘Maddie’ McCann sparita nel nulla nel maggio 2007 a soli 3 anni.

Alessandro Gassmann e Paolo Nespoli, due tra i protagonisti più seguiti della stagione, metteranno a confronto le loro “parole”, quella del “Green” e quella dello “Spazio” in una singolare intervista doppia.

L’ex “iena” Mauro Casciari sarà collegato in diretta da un hotel di Jesolo con una coppia di turisti tedeschi, simbolo del definitivo avvio della stagione estiva.

Come sempre sarà dato spazio a tante straordinarie storie di vita quotidiana che hanno come protagonisti cittadini comuni che, nell’emergenza, hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità.

In particolare questa settimana sarà ospite Daniela Borella che da direttore dell’Unità operativa di psichiatria dell’ospedale Oglio Po a Casalmaggiore (CR), dopo essersi ammalata probabilmente contagiata dal Paziente 1, è tornata dai colleghi per aiutarli a fare i conti a livello psicologico con gli effetti del Covid 19.

Come di consueto in apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.

