Arriva il libro dedicato a Giobbe Covatta dal titolo “Un bianco in nero” firmato da Claudio Miani e Gian Lorenzo Masedu

“E Dio disse… Gli uomini sono tutti uguali dinanzi a me… Alti e bassi. Bianchi e neri. Ricchi e poveri. Ma per i neri, piccoli e poveri sarà molto dura”. (Giobbe Covatta).

Dopo i grandi successi ottenuti con “Parola al Mimo” dedicato a Maurizio Nichetti e “La Terra del Diavolo” a Pupi Avati, Asylum Press Editor annuncia l’uscita del volume Giobbe Covatta – Un bianco in nero, nuovo albo del marchio editoriale dedicato ad uno degli artisti più impegnati del panorama italiano.

Con oltre 30 anni di carriera alle spalle, Giobbe Covatta ha portato la propria comicità riflessiva in teatro, televisione, cinema, promuovendo una cultura ironica e corrosiva, in grado di porsi come veicolo di sensibilizzazione verso le grandi problematiche collettive come l’ambiente, la sanità, il rispetto delle diversità e delle minoranze.

Curato da Claudio Miani e Gian Lorenzo Masedu, con la collaborazione di Amref Health Africa, Giobbe Covatta – Un bianco in nero è un viaggio alla riscoperta dell’attore pugliese di nascita e partenopeo d’adozione, in un susseguirsi di battute, aneddoti e curiosità. Tre saggi, un’ampia intervista all’attore e un confronto con Guglielmo Micucci (Direttore di Amref) per riflettere su cosa voglia dire comicità a 360° assaporando il senso profondo di riflessioni e domande dinanzi alle quali spesso coloro che dovrebbero fornire risposte, tacciono.

Giobbe Covatta – Un bianco in nero sarà presentato in anteprima venerdì 15 maggio 2020 presso Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone, in occasione della II edizione dell’Asylum Fantastic Fest.

