Un Halloween dark con il ritorno al cinema della Famiglia Addams

C’è da divertirsi ad Halloween grazie al ritorno sul grande schermo della Famiglia Addams, un nuovo capitolo animato di Greg Tiernan e Conrad Vernon dedicato ai personaggi creati a fine anni Trenta da Charles Addams.

Il capitolo 2 della Famiglia Addams esce domani nelle sale, prodotto da Eagle Pictures, forte anche del successo della prima opera che aveva incassato nel mondo oltre 200 milioni di dollari.

Questa volta a portare il giusto scompiglio ci pensa la piccola e geniale Mercoledì, una ragazza che pratica “il distanziamento sociale fin dalla nascita” che, dopo aver sconvolto la fiera delle scienze al liceo con un esperimento genetico su Zio Fester è sempre più convinta di aver poco a che fare con il resto degli Addams. Così il papà, il signor Gomez pensa di risolvere ogni problema trascinando tutta la famiglia (compresi il maggiordomo Lurch, il leone di famiglia e il cugino It) in una gita on the road per gli Stati Uniti. Un viaggio che va dalle cascate del Niagara alla Valle della Morte, in un crescendo di situazioni bizzarre che vedono sempre al centro della scena Mercoledì, forse vittima alla nascita di uno scambio in culla.

A dare la voce in italiano ai protagonisti tornano Pino Insegno per Gomez, Virginia Raffaele per Morticia, Loredana Berté per Nonna Addams, Eleonora Gaggero (Mercoledì) e Luciano Spinelli (Pugsley). “Un film divertente e che affronta il tema della diversità che è attualissimo” – ha spiegato Loredana Bertè alla Festa del Cinema di Roma dove La famiglia Addams 2 era in anteprima ad Alice nella città – Tornare nonna Addams mi è piaciuto tantissimo. Il suo ruolo si è allargato in questo sequel, è stata una bella sfida con me stessa. Lei è sempre più rock”.

Non resta che andare al cinema per un film che è pensato non solo per i più piccoli ma strappa delle risate anche ai più grandi pronti a scrocchiare le dita non appena parte la storica colonna sonora che ha reso la Famiglia Addams, nel bene e nel male, un’icona del Novecento e che si affaccia in questo nuovo secolo con un rinnovato ottimismo.