Un omaggio a Nino Manfredi nel centenario dalla nascita

“ A ciascuno il suo “: è una raccolta di venti titoli comprendenti, tra gli altri, “Questo e Quello”, “Nudo di Donna” “L’Impiegato” attraverso la quale la piattaforma CHILI rende omaggio a Nino Manfredi ( all’anagrafe Saturnino, nato il 22 marzo del 1921 a Castro dei Volsci in provincia di Frosinone )in occasione dei 100 anni di un artista dalla graffiante ironia, un mattatore plasmato sui suoi stessi personaggi. La raccolta, il ritratto audace di un italiano che ha saputo cambiare gli stilemi della commedia all’italiana; esce per omaggiare il genio comico e drammatico dell’attore ciociaro che è stato capace di entrare nell’immaginario popolare grazie al suo talento e alla sua umiltà, diventando uno dei volti più ricordati e amati della Commedia all’Italiana La raccolta di CHILI comprende una serie di titoli di film tra i quali ” Nell’Anno del Signore”, dove Manfredi recitava al fianco di Claudia Cardinale ed Enrico Maria Salerno, “ I Motorizzati”, del 1962, in cui si racconta la prima volta dell’Italia al volante. Ed inoltre, risate garantite in “Venezia, la Luna e Tu”, diretto da Dino Risi, dove viene ricordato anche un altro grande, Alberto Sordi, in versione gondoliero e “ Operazione San Gennaro “ nel quale il Nino Nazionale recita affiancato da Totò. Sono inoltre compresi anche ben sei titoli in esclusiva digital: “Napoli-Berlino – Un Taxi di Notte” di Mika Kaurismäki, “Nudo di Donna”, uscito nel 1981, di e con Nino Manfredi; disponibile anche “Questo e Quello”, una pellicola in episodi diretta da Sergio Corbucci e interpretata anche da Renato Pozzetto. Ancora in esclusiva “L’Impiegato” di Gianni Puccini; “La Domenica della Buona Gente”, con Sophia Loren e Renato Salvatori e “Gli Innamorati” di Mauro Bolognini, presentato al Festival di Cannes del 1956.