Un podcast de “ Il Cinemino“ per continuare a parlare di cinema

Il Cinemino “ è una realtà che dal 2017 si occupa di cinema e divulgazione culturale sia nel suo spazio di Via Seneca 6 a Milano che con altri progetti mirati a coinvolgere target differenti. Il Cineclub conta attualmente 35.000 soci attivi che partecipano sia alle proiezioni in sala che alle iniziative streaming o on line. Dalla sua costituzione ha organizzato più di 1000 proiezioni e oltre 100 incontri con registi e attori (tra cui Valerio Mastandrea, Luca Guadagnino, Sandra Milo, Luca Bigazzi, Alessandro Borghi e molti altri), ospitato rassegne e festival cinematografici.

Oggi “Il Cinemino “ inaugura il podcast “ Cinema Confidential “un nuovo progetto nato dalla volontà di non arrendersi, di continuare a parlare di cinema, di dare un segnale ai propri soci in attesa di poter riaccendere lo schermo della sala di via Seneca 6 a Milano.

E se il pubblico non può andare al Cinemino, sarà Il Cinemino a raggiungerlo!

Nasce da questi presupposti il podcast Cinema Confidential, che terrà compagnia con storie sospese tra finzione e realtà, disponibili sui social del Cinemino e sulle principali piattaforme di ascolto (Spotify, Spreaker, Google, Apple).

“La particolare situazione attuale di chiusura delle sale – dichiara Agata De Laurentiis tra i soci fondatori – ci ha spinti a provare nuove soluzioni e modalità di comunicazione per continuare a far cultura e a parlare di quello che ci interessa: il cinema. Nasce quindi l’idea di realizzare un podcast lavorando con un team di appassionati e curiosi del tema.”

Cinema Confidential è il podcast del Cinemino che si infila tra i film e la vita, per raccontare quel genere di storie che fanno dire “ma dai, non lo sapevo”. Brevi racconti in cui la cronaca e il cinema si sfiorano per svelare dettagli e curiosità su star, retroscena, luci e ombre dello scintillante mondo dello showbusiness.

Tra segreti, colpi di scena, passioni proibite e misteri irrisolti, le puntate vogliono essere resoconti confidenziali di un dietro le quinte a volte più intrigante di ciò che, alla fine, finirà sotto i riflettori.

I testi sono di Agata De Laurentiis e Andrea Diego Bernardini, la lettura è affidata a Simona Angioni e Marco Turco.

On line da oggi le prime tre puntate dedicate a James Dean, la Dalia Nera e Roberto Rossellini.

Appuntamento tutti i martedì con un nuovo episodio; ecco l’elenco dei primi episodi:

LA MORTE DI JAMES DEAN – Il 30 settembre 1955 l’attore di Gioventù Bruciata parte da Los Angeles a bordo della sua Porsche. Sarà il suo ultimo giorno prima di essere consegnato al mito

IL MISTERO DELLA DALIA NERA – Il cold-case più famoso d’America che sconvolse la Hollywood degli anni ’40 ispirando scrittori e registi tra ombre e riflettori.

GIROTONDO ROSSELLINI – Il regista più importante del neorealismo, l’attrice simbolo della rinascita del cinema italiano e la diva del Nord Europa. Un triangolo che infiammò la stampa e l’opinione pubblica negli anni ‘50.

Prossimamente a Cinema Confidential:

1/12 BOGART E BACALL – La star più arrogante di Hollywood, un’affascinante attrice alla sua prima esperienza, il grande regista Howard Hawks e un set infuocato.

8/12 VIA VENETO – C’è un solo luogo dove poteva nascere il mito della Dolce vVta. Questo posto è Via Veneto, cuore del mito fra divi, registi e paparazzi.

15/12 HOLLYWOODLAND – La nascita della città delle stelle e del suo monumento più famoso. Una scritta nata per restare pochi mesi e diventata un simbolo mondiale.

22/12 LA GUERRA DELLE MAGGIORATE – Gina Lollobrigida e Sofia Loren, due super star dell’Italia del dopoguerra che si sono contese fama e successo a colpi di prime pagine.

29/12 IL NAZISTA CON L’OSCAR – La notte del 16 maggio 1929 va in scena la prima notte degli Oscar, tra i vincitori c’è Emil Jannings. La storia del premio più prestigioso e di un attore controverso.

5/01 JEAN SEBERG: SUICIDIO DELL’FBI – L’attrice simbolo della Nouvelle Vague finisce tragicamente i suoi giorni schiacciata dalle minacce e dalle accuse dell’FBI.

12/01 STREETS OF LAREDO – Doveva essere un film con tre divi di Hollywood a fine carriera, divenne una saga letteraria di straordinario successo.