Una iniziativa per avvicinare i giovani studenti alle nozioni di primo soccorso

Per iniziativa del Consorzio Euroma2, il noto Centro Commerciale situato nel quartiere dell’ Eur di Roma, facilmente raggiungibile con mezzi privati e con il trasporto pubblico, dal 16 al 20 maggio prossimi si terrà un corso, il nono, destinato ai giovani che frequentano le classi quinte delle scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado di Roma.

Si tratta di un progetto, nato con lo scopo di diffondere tra i più giovani le principali nozioni di primo soccorso e di sicurezza stradale, per aumentare la consapevolezza delle nostre azioni fin dai primi anni e insegnare a rispettare le regole di una corretta educazione civica fin da piccoli denominato “ Progetto Young “ ideato da Euroma2 e coadiuvato da professionisti del settore, realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Nel corso degli anni il Progetto è stato rimodulato adattandolo alle nuove esigenze dei bambini di oggi e proposto in altre città italiane, diventando un’iniziativa di respiro nazionale sempre accolta favorevolmente da bambini, inseganti e famiglie.

Per la IX Edizione gli alunni delle Scuole aderenti all’iniziativa riceveranno 5 video che trattano di primo soccorso, educazione stradale, pericoli domestici, il corpo umano e donazione del sangue.

Il capitolo sulla donazione sangue è la novità di quest’anno poiché Euroma2, insieme alla CRI, ha lanciato l’iniziativa “Il Dono più Bello”, campagna di sensibilizzazione alla raccolta del sangue che ha ricevuto i patrocini da Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale – Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute, Croce Rossa Italiana Lazio e Croce Rossa Italiana Città Metropolitana Roma.

Al termine della visione dei video, gli alunni saranno coinvolti in un quiz finale per accertare la comprensione delle nozioni proposte.

Il Progetto Young, per l’alto valore educativo e sociale dell’iniziativa, ha ricevuto il patrocinato da Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Lazio, Croce Rossa Italiana Città Metropolitana Roma, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale – Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute.

Per il Presidente del Consorzio Euroma2 Davide Maria Zanchi “…il Progetto Young rappresenta per Euroma2 un vettore fondamentale di conoscenza e cultura del vivere civile e siamo certi che sarà un laboratorio di crescita per i ragazzi, che potranno mettere in campo negli anni a venire le ‘buone regole’ imparate durante questa esperienza” – ha concluso il Presidente Zanchi.

EUROMA2 Via Cristoforo Colombo, angolo Viale dell’Oceano Pacifico (Roma)

Tel. +39 06 5262161 – www.euroma2.it