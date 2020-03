Cinema da casa è una iniziativa immaginata da Alice nella Città, il Festival Internazionale dedicato ai più giovani, per unire le persone attraverso il cinema.

Le proiezioni nascono dall’idea di usare come schermo gli spazi di vita delle persone, e proiettare le trame e le immagini dei film che ci legano per aver modo di stare insieme anche se lontani.

Le sequenze e le immagini dei film che abbiamo amato di più verranno proiettate ogni sera alle 22:00 dalla nostra finestra di casa, alternando sequenze tratte da feel-good movies, titoli di cinema classico e film vintage-pop italiani.

L’idea di proiettare alle 22:00 nasce dalla speranza che si riesca ad andare a dormire con il cuore più leggero dopo queste giornate faticose, grazie alla condivisione di un momento dedicato alla visione di scene tratte dai film che amiamo di più.

Una multiprogrammazione corale fatta da tante persone, da tante finestre diverse. In questa prima settimana, solo per citare alcuni titoli, abbiamo proiettato I 400 colpi, L’attimo fuggente, Billy Elliot, Nuovo cinema paradiso, La dolce vita, Il cielo sopra Berlino, Miracolo a Milano, Il Grande Dittatore ma anche titoli dedicati ai bambini come Gli Aristogatti.

Chi non ha la possibilità di proiettare, potrà inviarci dei suggerimenti tramite tutti i canali social e saremo noi a programmare le immagini dei loro film del cuore. Chi invece può farlo, è invitato ad aprire le finestre come noi, illuminando la propria strada, il proprio palazzo e la propria città.

Sono tante le città che hanno già aderito al progetto, tante le finestre affacciate sul mondo che hanno voglia di provare a sognare insieme a noi. Solo a Roma stanno proiettando nei quartieri di Montemario, Centocelle e San Lorenzo ma, contemporaneamente, lo stanno facendo anche in molte altre città come Torino, Palermo, Catania , Pisa e Bari.

All’estero stanno partecipando dalle Filippine al Brasile passando per il Vietnam, e stanno per iniziare anche in Inghilterra, in Francia, in Svizzera e in Bulgaria, luoghi dai quali le nostre dirette sono seguite tutte le sere, e dove le nostre immagini vengono ricondivise.

Da oggi e per tutte le prossime settimane dal giovedì alla domenica, oltre alle consuete proiezioni, avremo degli amici di finestra – in diretta Facebook e Instagram che condivideranno con noi questo momento, scegliendo dei film che stanno loro a cuore. L’ospite di questa sera sarà Anna Foglietta, in diretta assieme a noi dalle 22.

Questi gli ospiti confermati per i prossimi giorni:

VENERDÌ 20 MARZO – ORE 22:00

Paola Minaccioni e Paolo Calabresi

SABATO 21 MARZO – ORE 22:00

Silvia D’amico e Pappi Corsicato

DOMENICA 22 MARZO – ORE 22:00

Michela Cescon e Blue Yoshimi

Per ulteriori informazioni su come aderire al Cinema da Casa, è possibile consultare i canali social di Alice nella città. Aderire è facile, se si ha un proietto alle 22 ora italiana, anche in base ai vostri fusi orari, aprite le finestre e proiettate le sequenze dei film che amate di più per illuminare le vostre città e noi poi le condivideremo sui nosti canali e sulle pagine dedicate.

Oppure seguiteci in diretta FACEBOOK e INSTAGRAM sulla nostra pagina tutte le sere alle 22 e consigliaci i film, li proietteremo noi per voi.

#cinemadiresistenza #cienemadacasa @apriamolefinestre #andrà tutto bene

