Veneto Film Commission per la prima volta al MIA e alla Festa del Cinema di Roma

Dal 14 al 18 ottobre la Veneto Film Commission sarà presente come membro dell’Italian Film Commissions, presso lo spazio dedicato alle film commission a Palazzo Barberini a Roma, al MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, il primo mercato italiano che unisce tutti i segmenti dell’industria audiovisiva, per dare informazioni sulle opportunità e sul supporto messo a disposizione delle produzioni. Un’occasione di incontro e confronto con le varie figure coinvolte nel settore dell’audiovisivo per fare un punto sul presente e gettare le basi per il futuro.