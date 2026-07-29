Venezia 83: a George Clooney il Leone d’Oro alla carriera

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È stato attribuito a George Clooney, attore, regista e produttore statunitense (Jay Kelly, Syriana, Good Night and Good Luck), il Leone d’oro alla carriera dell’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (2 – 12 settembre 2026). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera.

George Clooney, nell’accettare, ha dichiarato: “Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito, e ricevere il Leone d’Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così.”

A proposito di questo riconoscimento, il Direttore Alberto Barbera ha affermato: “Nella sua triplice veste di attore, regista e produttore, George Clooney è un artista completo e carismatico, appassionato e originale, avendo saputo trasformare una vocazione profonda in una delle parabole più luminose del cinema contemporaneo. Un avvio di carriera vissuta senza scorciatoie, grazie a piccole parti in telefilm e B-movie sino al grande successo ottenuto come protagonista della serie ER, hanno plasmato un attore capace di abitare lo schermo con una naturalezza disarmante, conferendogli il dono di far sembrare i suoi personaggi non solo credibili ma desiderabili, vicini e umani, grazie anche ad un fascino innegabile. Ma quello di Clooney è un carisma costruito sulla credibilità, non sull’immagine, perché il suo lato seduttivo non è mai stato solo estetico. Perfetta combinazione di glamour da star di altri tempi, grande professionalismo e sensibilità moderna, l’attore ha attraversato i generi con versatilità preziosa: i film di guerra con Three Kings e Syriana, il thriller con Michael Clayton, la commedia sofisticata con Ocean’s Eleven e Fratello dove sei?, la fantascienza con Gravity e Solaris, la commedia agrodolce con Paradiso amaro, Tra le nuvole e Jay Kelly. In ciascuno di questi film ha modulato il suo registro senza mai tradire se stesso: ironico e malinconico, affascinante e riflessivo, brillante e capace di profondità inaspettate. Così come nei nove film realizzati quando ha deciso di passare dietro la macchina da presa, che rivelano un’idea esigente e generosa di cinema. Confessioni di una mente pericolosa, Good Night and Good Luck, Le idi di marzo, Suburbicon, sono esempi di film ricercati, ambiziosi, fuori dalle regole e dalle convenzioni del cinema hollywoodiano, nei quali si riflette l’altra sua vocazione, quella per l’impegno sociale e umanitario che contribuisce a farne una figura di assoluto rilievo nell’universo dello spettacolo contemporaneo”.

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George Clooney – Note biografiche

George Clooney è riconosciuto sia per il suo impegno umanitario a livello globale che per i suoi successi nell’industria dell’intrattenimento.

I risultati di Clooney come attore e regista gli hanno valso due premi Oscar, quattro Golden Globe, incluso il Cecil B. DeMille Award, quattro SAG Awards, un premio BAFTA, due Critics’ Choice Awards, un Emmy, quattro National Board of Review Awards e l’American Film Institute Life Achievement Award. Quando Clooney ha ricevuto la sua ottava nomination agli Oscar, si è guadagnato un posto speciale nella storia dell’Academy, essendo stato candidato in più categorie di chiunque altro nella storia degli Oscar.

Più di recente, Clooney ha ottenuto una nomination ai Tony Award per il suo debutto a Broadway in Good Night, and Good Luck, in cui ha interpretato Edward R. Murrow nell’adattamento teatrale del suo film del 2005 candidato all’Oscar, co-scritto con Grant Heslov. Facendo la storia come prima performance live di Broadway a essere trasmessa simultaneamente in televisione, lo spettacolo è andato in onda su CNN per il pubblico di tutto il mondo.

Attraverso la Smokehouse Pictures, il più recente progetto alla regia di Clooney è stato Erano ragazzi in barca (The Boys in the Boat), che ha sia diretto che prodotto per la MGM insieme al suo socio della Smokehouse, Grant Heslov. Il film è basato sul romanzo bestseller di Daniel James Brown.

Altri recenti progetti della Smokehouse includono The Tender Bar (Amazon Prime), anch’esso da lui diretto e prodotto, basato sull’omonimo libro di memorie di J.R. Moehringer e The Midnight Sky, basato sul romanzo di fantascienza La distanza tra le stelle (Good Morning, Midnight) di Lily Brooks-Dalton, che ha diretto e interpretato per Netflix.

Per la televisione, Clooney ha prodotto di recente la serie thriller politica The Agency per Showtime, basata sull’acclamata serie francese Le Bureau des Légendes, che è stata rinnovata per una seconda stagione. Prima di The Agency, l’ultima serie televisiva di Clooney è stata Catch-22 (Hulu), una miniserie in sei parti che ha diretto, co-prodotto come produttore esecutivo e interpretato. Catch-22 era basata sull’omonimo romanzo di Joseph Heller.

Sul grande schermo, Clooney è stato visto di recente accanto ad Adam Sandler e Billy Crudup in Jay Kelly di Noah Baumbach per Netflix, in Wolfs – Lupi solitari di Jon Watts insieme a Brad Pitt (che Clooney ha anche co-prodotto attraverso la Smokehouse Pictures per Apple), e in Ticket to Paradise (Universal Pictures), in cui ha recitato al fianco di Julia Roberts nel 2022. Inoltre, ha prodotto e diretto Suburbicon (Paramount Pictures), prodotto e interpretato Money Monster – L’altra faccia del denaro (TriStar Pictures), prodotto All’ultimo voto (Our Brand is Crisis, Warner Bros.) e prodotto, diretto e interpretato The Monuments Men (Sony Pictures). Nel 2016 ha anche recitato in Ave, Cesare! (Hail, Caesar!, Universal Pictures) dei fratelli Coen. Nel 2015, Clooney è apparso nel dramma Gravity (Warner Bros.) del regista Alfonso Cuarón e nel film di fantascienza Tomorrowland – Il mondo di domani (Disney).

Nel 2013, la Smokehouse, insieme alla Jean Doumanian Productions, ha prodotto l’adattamento cinematografico dell’opera teatrale di Tracy Letts (vincitrice del Premio Pulitzer e del Tony Award) I segreti di Osage County (August: Osage County, The Weinstein Company).

Altri film targati Smokehouse includono il dramma vincitore dell’Oscar Argo (Warner Bros.) e Le idi di marzo (The Ides of March, Columbia Pictures), che Clooney ha interpretato, co-scritto e diretto, ricevendo nomination ai Golden Globe come miglior regista, miglior sceneggiatura e miglior film drammatico. In aggiunta, il film ha ricevuto una nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Nel 2011, Clooney ha recitato in Paradiso amaro (The Descendants, Fox Searchlight) di Alexander Payne. Clooney ha vinto il Critics’ Choice Award, il Golden Globe e il National Board of Review Award come miglior attore. Inoltre, ha ricevuto una nomination ai SAG e una agli Oscar come miglior attore protagonista.

Nel 2009, Clooney ha recitato nel film acclamato dalla critica Tra le nuvole (Up in the Air, Paramount Pictures). Ha ottenuto una nomination agli Oscar, una ai Golden Globe, una ai SAG e una ai BAFTA come miglior attore per la sua interpretazione. Ha anche vinto i premi della National Board of Review e del New York Film Critics’ Circle.

Quando Clooney ha ricevuto l’Oscar come miglior attore non protagonista per Syriana (Warner Bros.) nel 2006, ha anche ottenuto le nomination all’Oscar come miglior regista e migliore sceneggiatura originale per Good Night, and Good Luck (Warner Independent Pictures). Questa è stata la prima volta nella storia dell’Academy in cui un singolo individuo ha ricevuto sia nomination per la recitazione che per la regia di due film diversi nello stesso anno.

Clooney e Heslov hanno collaborato per la prima volta alla Section Eight, una società in cui Clooney era partner di Steven Soderbergh. Le produzioni della Section Eight includevano Ocean’s 11, Ocean’s 12, Ocean’s 13, Michael Clayton, Intrigo a Berlino (The Good German), Good Night, and Good Luck, Syriana, Confessioni di una mente pericolosa (Confessions of a Dangerous Mind), The Jacket, Full Frontal e Welcome to Collinwood.

Prima della sua carriera cinematografica, Clooney ha recitato in diverse serie televisive, diventando celebre presso il pubblico per i suoi cinque anni nel dramma di successo della NBC ER – Medici in prima linea. La sua interpretazione del dottor Douglas Ross gli è valsa nomination ai Golden Globe, ai SAG, ai People’s Choice Award e agli Emmy Award.

Per la divisione televisiva di Section Eight, Clooney è stato produttore esecutivo e ha diretto cinque episodi di Unscripted, uno show basato su una storia vera che ha debuttato su HBO. È stato anche produttore esecutivo e cameraman di K Street, un altro show trasmesso su HBO.

Clooney è stato produttore esecutivo e co-protagonista della trasmissione televisiva in diretta A prova di errore (Fail-Safe), un film TV vincitore di un Emmy sviluppato attraverso la sua Maysville Pictures. A prova di errore è stato candidato a un Golden Globe nel 2000 come miglior miniserie o Film per la Televisione. Il film TV era basato sull’omonimo romanzo dei primi anni ’60.

Clooney è un convinto sostenitore del Primo Emendamento con un profondo impegno nelle cause umanitarie. Nel 2006, Clooney e suo padre, Nick, si sono recati nel Darfur (Africa), una regione colpita dalla siccità, per girare il documentario Journey to Darfur. Il lavoro di Clooney a favore degli aiuti al Darfur lo ha portato a parlare davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ha anche prestato la voce narrante per il documentario sul Darfur Sand and Sorrow. Nel 2006 ha ricevuto l’American Cinematheque Award e il Modern Master Award dal Santa Barbara Film Festival.

Nel 2007, George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle e Jerry Weintraub hanno fondato “Not On Our Watch”, un’organizzazione la cui missione è focalizzare l’attenzione e le risorse globali per fermare e prevenire le atrocità di massa nel Darfur.

Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti come risultato dei suoi sforzi umanitari nel Darfur, uno è stato il Peace Summit Award 2007, assegnato in occasione dell’ottavo Vertice mondiale dei premi Nobel per la pace. E nel 2008, Clooney è stato nominato Messaggero di Pace delle Nazioni Unite, una delle otto persone scelte per promuovere l’ONU e i suoi sforzi di mantenimento della pace.

Nel gennaio del 2010, Clooney, insieme a Joel Gallen e alla Tenth Planet Productions, ha prodotto la maratona televisiva benefica Hope for Haiti Now!, che ha raccolto oltre 66 milioni di dollari, stabilendo un nuovo record di donazioni effettuate dal pubblico attraverso un telethon di aiuti umanitari.

L’Academy of Television Arts and Sciences ha insignito Clooney del Bob Hope Humanitarian Award ai Primetime Emmy del 2010. Più tardi, nello stesso anno, Clooney ha ricevuto il premio Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award per la sua dedizione agli sforzi umanitari in Sudan e ad Haiti.

Nel dicembre del 2010, Clooney, insieme alle Nazioni Unite, all’Università di Harvard e a Google, ha lanciato il Satellite Sentinel Project, un’iniziativa per monitorare le violenze e le violazioni dei diritti umani tra il Sudan meridionale e quello settentrionale. “Not On Our Watch” finanzia una nuova tecnologia di monitoraggio che permette a satelliti privati di scattare fotografie di qualsiasi potenziale minaccia per i civili, rilevare bombe, osservare i movimenti delle truppe e registrare qualsiasi altra prova di possibili violenze di massa.

Nel marzo del 2012, Clooney ha fatto parte della delegazione che ha manifestato pacificamente davanti all’ambasciata sudanese a Washington, D.C., per richiamare l’attenzione mondiale sulle violazioni dei diritti umani commesse in Sudan, azione che ha portato al suo arresto.

Nell’ottobre del 2012, Clooney è stato l’ospite d’onore al Carousel of Hope Ball, un evento a beneficio della Children’s Diabetes Foundation e del Barbara Davis Center for Childhood Diabetes (BDC).