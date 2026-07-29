Venezia 83: Danny Boyle aprirà la Mostra con INK

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La Biennale di Venezia annuncia che INK, diretto dal regista premio Oscar® e premio BAFTA Danny Boyle (28 anni dopo, Trainspotting, The Millionaire), scritto dal drammaturgo e sceneggiatore vincitore di diversi premi Olivier James Graham (Dear England, Sherwood, Brexit), interpretato da Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy, è il film d’apertura, in prima mondiale in concorso, dell’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica diretta da Alberto Barbera (2 – 12 settembre 2026).

INK sarà presentato in prima mondiale mercoledì 2 settembre 2026 nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), nella serata di apertura dell’83. Biennale Cinema.

Danny Boyle ha dichiarato: «Sono stato alla Biennale molte volte, ma questo è il mio battesimo alla Mostra del Cinema: è un onore immenso essere in una città così ricca d’arte e aprire questo grande festival con il mio nuovo film, INK. Il 1969, l’anno in cui siamo sbarcati sulla Luna per la prima volta, è l’anno in cui Rupert Murdoch e Larry Lamb lanciarono un quotidiano destinato a cambiare il mondo ancora di più. Molto prima di Fox News, del clickbait e di Truth Social, decenni prima di Twitter, Facebook, Google e OnlyFans, questi due uomini crearono un nuovo tabloid che, contro ogni previsione, divenne il quotidiano più venduto al mondo. Sfacciato, irriverente, audace: lo spumeggiante Sun ha sfidato l’establishment e ha rifondato il nostro mondo per l’era moderna. Una sceneggiatura di James Graham che mi sono sentito in dovere e privilegiato di dirigere. »

«Un regista premio Oscar, un autore tra i maggiori della scena teatrale londinese e tre attori tra i più apprezzati del cinema inglese contemporaneo, sono le credenziali del film di Danny Boyle – dichiara Alberto Barbera – impreziosito dall’interpretazione di Jack O’Connel, Guy Pierce, e Claire Foy, che lo sceneggiatore James Graham ha tratto dalla propria pièce omonima. È la ricostruzione dell’acquisto del quotidiano The Sun da parte dell’editore Rupert Murdoch che ne affidò la direzione allo spregiudicato Larry Lamb, sino a farne il più venduto tabloid scandalistico inglese, a spese del rivale The Mirror. Ringrazio StudioCanal, Media Res e House Productions per averci concesso l’onore di aprire la Mostra del Cinema di Venezia con un film così atteso.»

INK è un film prodotto da STUDIOCANAL, MEDIA RES e House Productions.

Il regista vincitore del premio Oscar® e del premio BAFTA Danny Boyle (28 anni dopo, Trainspotting, The Millionaire) dirige INK, basato sull’omonima opera teatrale candidata ai Tony Award del drammaturgo e sceneggiatore James Graham (Dear England, Sherwood, Brexit), vincitore di plurimi premi Olivier. Graham ha curato la sceneggiatura del film.

Il vincitore del premio BAFTA Jack O’Connell (Il ribelle – Starred Up, ’71, Back To Black, I peccatori), il candidato all’Oscar® Guy Pearce (Memento, The Brutalist, L.A. Confidential) e la candidata al BAFTA Claire Foy (The Crown, Estranei, Il visionario mondo di Louis Wain) sono i protagonisti di INK, un viaggio cinematografico travolgente che racconta di un gruppo di visionari e anticonformisti con un’idea per un nuovo tipo di informazione, capace di dare alla gente ciò che vuole, e che avrebbe cambiato per sempre il volto del mondo in cui viviamo oggi.

O’Connell interpreta Larry Lamb, il direttore di THE SUN, mentre Pearce veste i panni di Rupert Murdoch. Claire Foy è Jules Davies.

Danny Boyle produce il film insieme a Tessa Ross (Conclave, The Warrior: The Iron Claw, La zona d’interesse) e Michael Ellenberg (The Morning Show, Pachinko – La moglie coreana). INK segna la riunione tra Boyle e Ross dopo la loro collaborazione per The Millionaire. Anche Tracey Seaward (I due Papi, Philomena, Pistol) figura tra i produttori. Anna Marsh, Ron Halpern, Joe Naftalin (di STUDIOCANAL), Tonia Davis, Zoe Edwards, James Graham, Sudie Smyth (di STUDIOCANAL) sono Produttori esecutivi.

MEDIA RES ha opzionato i diritti dell’omonima opera teatrale di James Graham diretta da Rupert Goold.

STUDIOCANAL ha interamente finanziato il film. STUDIOCANAL distribuirà INK nelle sale nei propri territori di competenza: Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Polonia, Benelux, Australia e Nuova Zelanda. INK sarà distribuito in Italia nelle sale da Lucky Red.

Alwin H. Küchler (Steve Jobs) è il direttore della fotografia, Gareth Pugh & Carson McColl (28 anni dopo) sono lo scenografo e il costumista, Fin Oates (How to Have Sex, Warfare – Tempo di guerra) è il montatore, il casting è stato curato da Gail Stevens & Rebecca Farhall (28 anni dopo), mentre le musiche sono di Daniel Pemberton.

Danny Boyle – Nota biografica

Danny Boyle è un regista e produttore cinematografico britannico. Recentemente ha diretto 28 anni dopo, riprendendo il ruolo di regista dopo il film originale, 28 giorni dopo. Tornando ancora una volta al franchise, Boyle ha poi lavorato come produttore per 28 anni dopo – Il tempio delle ossa. Oltre a 28 anni dopo, Boyle è noto per aver diretto i film Yesterday, Steve Jobs, 127 ore, Trainspotting e il suo sequel, T2 Trainspotting, oltre a The Millionaire, una delle rare pellicole nella storia del cinema ad aver fatto piazza pulita di premi agli Oscar®, ai BAFTA, ai Golden Globe, ai PGA e ai DGA sia per il Miglior Film che per la Miglior Regia. Il prossimo film di Danny, da lui diretto e prodotto, è il film biografico su Rupert Murdoch, INK.