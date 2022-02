Venti di guerra: l’Ambasciata dell’Azerbaigian a Roma ricorda i 30 anni dal massacro di Khojaly

“ Il Dolore “ è il titolo di uno spettacolo che Claudia Di Domenico ha scritto, e del quale è stata anche la regista, andato in scena sul palcoscenico del Centro Congressi di Roma Eventi per ricordare, a trent’anni dalla tragedia, colpì il popolo azerbaigiano che registrò un drammatico bilancio: : 613 azerbaigiani civili uccisi, tra i quali 63 bambini, 106 donne e 70 anziani; 8 famiglie completamente sterminate; 25 bambini rimasti orfani di entrambi i genitori; 487 persone, tra cui 76 bambini, feriti; 1.275 prigionieri; 150 persone disperse. Ciò che è accaduto a Khojaly rappresenta il culmine delle atrocità e dei crimini di guerra commessi contro i civili azerbaigiani da parte delle forze militari dell’Armenia durante il conflitto tra l’Armenia e l’Azerbaigian.

Alla tragedia di Khojaly, verificatasi nella notte tra il 25 ed il 26 febbraio del 1992, fece seguito l’aggressione militare in larga scala da parte dell’Armenia contro l’Azerbaigian, che portò all’occupazione militare del 20% del territorio dell’Azerbaigian, alla pulizia etnica contro oltre un milione di azerbaigiani, all’uccisione di 30 mila persone, al grave ferimento di più di 50 mila persone e alla scomparsa di circa 4000 azerbaigiani, il cui destino rimane ancora sconosciuto.

Con l’ideazione e la direzione artistica di Pierluigi Ruggiero e le musiche originali di Luciano Di Giandomenico, lo spettacolo è stato interpretato dagli attori Edoardo Oliva e Silvia Palma, dai musicisti Dana Stancu (violino), Alfonso Giancaterina (clarinetto), Pierluigi Ruggiero (violoncello), Luciano Di Giandomenico (pianoforte), e la danzatrice Caterina Ambrosio, sulla scena si è snodato, in un armonioso intreccio di musica e di parole, in un’alternanza di video originali e di commoventi filmati, il silenzioso racconto della memoria di quella notte infernale, che ha visto come protagonisti, i tremendi ricordi dei sopravvissuti attraverso i quali, anche le vittime, hanno avuto modo di far udire, ancora una volta, la loro voce perduta.

scena, per ricordare tutto l’orrore della strage d’innocenti avvenuta nella notte tra il 25 ed il 26 febbraio del 1992 a Khojaly.

In palcoscenico 13 candele accese hanno rappresentato altrettante vittime, le cui storie erano state narrate all’interno di un campo minato dal dolore, appunto, e dallo strazio e dalla sofferenza a rappresentare un viaggio all’interno dell’animo ferito di un popolo, che chiede ancora oggi il riconoscimento della verità e, in virtù di quella stessa verità e per amore di giustizia, chiede che il suo inconsolabile pianto sia universalmente riconosciuto.

Al termine della toccante rappresentazione, nel momento in cui tutto il pubblico ha ricevuto una candela accesa in ricordo delle altre 600 morti causate dal massacro le luci e la commovente musica di sottofondo hanno creato un’atmosfera suggestiva e toccante.

Intervenendo al termine dell’evento, l’ambasciatore dell’Azerbaigian Mammad Ahmadzada ha ringraziato Claudia Di Domenico per la sceneggiatura e la regia, Pierluigi Ruggiero per l’ideazione e la direzione artistica, e Luciano Di Giandomenico per la composizione delle musiche, così come tutti i musicisti e gli attori coinvolti nello spettacolo. Nel suo intervento l’Ambasciatore ha inoltre messo l’accento sul tema della “Riconciliazione, che deve necessariamente passare dal riconoscimento.” “La guerra di 44 giorni del 2020”, ha proseguito l’Ambasciatore,“ponendo fine al conflitto del Karabakh, ha creato le condizioni per la normalizzazione dei rapporti interstatali tra l’Azerbaigian e l’Armenia. Per una riconciliazione e una vera normalizzazione dell’area, c’è la necessità che l’Armenia, dopo tre decenni di negazionismo,superi l’attuale mancata valutazione della tragedia di Khojaly e delle responsabilità della sua ex leadership e chieda perdono alle vittime della tragedia.”

L’Ambasciatore ha infine ricordato che “Nel giorno del 30° anniversario di questa immane tragedia, è giunto il momento di alzare ancora di più le voci per chiedere Giustizia per Khojaly, per evitare che indifferenza e impunità aprano la strada a nuove tragedie. L’aspettativa è che la comunità internazionale dia una valutazione giuridica e politica equa e obiettiva dei fatti di Khojaly, riconoscendo questo eccidio, una delle pagine più buie della storia dell’umanità, come un genocidio. Tutto ciò è importante per rendere giustizia alle vittime di Khojaly.”