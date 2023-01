Venticinque anni di carriera: Robbie Williams in concerto a Lucca

Venticinque anni di carriera per fare da scenario all’unico concerto che renderà Robbie Williams il protagonista del secondo grande appuntamento con il Lucca Summer Festival 2023 che si terrà il prossimo 28 luglio nell’Area Mura Storiche della città toscana.

Nell’occasione il Festival ospiterà i successi della pop star inglese, un ritorno dopo le trionfali partecipazioni del 2015 e del 2017 in cui fece registrare il sold out esibendosi in Piazza Napoleone sulla scia del suo ultimo album, XXV.

Uscito nel settembre 2022, l’album XXV segna il fatto – straordinario, improbabile, indiscutibile – che sono passati ormai più di venticinque anni da quando Robbie Williams è passato dalla boy band Take That a una carriera da solista che nessuno, nemmeno lui, poteva ancora immaginare. Cosa è successo da allora…beh, parte della storia può essere raccontata attraverso la spavalderia delle vendite e delle statistiche: oltre 85 milioni di album venduti in tutto il mondo; tredici album numero uno nel Regno Unito (il massimo per qualsiasi artista solista, eguagliato solo da Elvis Presley); quattordici singoli numero uno; il maggior numero di biglietti di concerti venduti in un giorno (1,6 milioni il 19 novembre 2005); le tre notti da record a Knebworth con 375.000 persone nel 2003; i grandi successi paralleli dei suoi album swing e della reunion Take That (all’uscita nel 2010, l’album Progress è diventato l’album più venduto del ventunesimo secolo, e il tour successivo è stato il tour britannico più venduto di sempre); 18 Brit Awards senza precedenti e senza eguali; l’album di Natale, la giuria di X-Factor, il musical della Royal Shakespeare Company The Boy In The Dress, numerose collaborazioni in musica, arte, radio, libri, moda, TV e film, e ancora e ancora e ancora….

ll concerto del 28 Luglio al Lucca Summer Festival sarà l’occasione di riascoltare dal vivo brani ormai leggendari come “Angels”, “Feel”, Rock DJ”, “No Regrets”, “Millennium” e molti altri andando a rendere quella serata uno degli appuntamenti da non perdere dell’estate live 2023.

Il nome di Robbie Williams si aggiunge alla lista confermata di artisti per l’edizione 2023 di LSF che comprende tra gli altri anche Blur, The Chemical Brothers, Placebo, Sigur Ros, Simply Red, Norah Jones, One Republic, Kiss, Pat Metheny e Jacob Collier.