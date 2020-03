A Verisimo, come ogni sabato, tanti ospiti e rivelazioni esclusive. In primo piano l’intervista a Filippo Mangini che esulta per l’assoluzione dall’accusa di doping, Belen che parla dell’amore con Stefano De Martino e ancora molto altro. Di seguito alcune anticipazioni.

Silvia Toffanin accoglierà in studio per un’intensa intervista l’ex nuotatore Filippo Magnini, che il Tas (Corte di Arbitrato di Losanna) ha appena assolto dalle accuse di doping: “La verità è venuta fuori e ora sono libero.

È come se fossi stato in galera per tre anni”; “Futuro? Allenatore non mi ci vedo, vedremo se tornerò a nuotare”; “Ho vinto finalmente una delle gare più importanti”.

Così Filippo Magnini, ospite a Verissimo, esprime la sua felicità per la decisione del TAS (Corte di Arbitrato di Losanna) che l’ha assolto dalle accuse di doping: “Ci sono voluti tre anni, ma la mia fiducia nella giustizia, ordinaria e sportiva, c’è sempre stata. Fino all’ultimo credevo e speravo di vincere: la verità è venuta fuori e ora finalmente sono libero”.

A Silvia Toffanin, il nuotatore, visibilmente emozionato, ricorda questo percorso iniziato nel giugno del 2017: “Quella mattina è stato un brutto risveglio, non avrei mai pensato di vedere il mio nome associato al doping. Alcuni giornalisti mi hanno avvertito che sui giornali era uscita questa notizia: l’ho scoperto così e lì è iniziato il mio incubo.

Ognuno di noi deve combattere delle battaglie, ma quando combatti contro quella che tu vedi come un’ingiustizia è un dolore pazzesco. Vorresti urlare la verità mentre tutte le persone leggono sui giornali il contrario. La storia” prosegue Filippo “è finita bene, ma è stato un percorso delicato e doloroso per me e per le persone che mi sono state vicino. Questa vittoria mi ha liberato, è come se fossi stato tre anni in galera. La ferita rimane comunque, ci vorrà ancora un bel po’ di tempo per ricucirla”.

Il campione olimpico racconta, inoltre, di come siano andate le indagini: “Ho realizzato di essere dentro a un’indagine pazzesca, che forse riservano solo ai terroristi. Ma io, nella mia innocenza, ero contento di questa cosa, perché quando non hai fatto niente e vieni intercettato, pedinato e ti mettono le cimici in macchina, a quel punto la verità deve venir fuori. Più informazioni c’erano su di me, più ero contento. E alla fine ho avuto ragione. Sono convinto che il 99% degli atleti non ce l’avrebbe fatta a difendersi”.

Infine, una rivelazione sul futuro e su un possibile ripensamento dopo il suo ritiro dalle vasche: “Allenatore ancora non mi vedo, però penso di essere ancora un atleta. Vedremo se tornerò a nuotare, chissà…”.

Ospiti del talk show la conduttrice argentina Belen Rodriguez e il cantante Fausto Leali.

Belen: “Si può perdonare e si può ricominciare”; “Per tre anni sono stata molto triste”, “Posso dire di essere tanto felice”.

Queste le parole di Belen Rodriguez ospite a Verissimo, parlando del ritrovato amore tra lei e il marito (e padre di suo figlio Santiago) Stefano De Martino.

Dopo un lungo periodo di separazione, Belen e Stefano si sono lasciati alle spalle incomprensioni e ripicche per riscoprirsi più innamorati che mai: “Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite, ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore” prosegue “non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo”.

A Silvia Toffanin, che le chiede cosa le piaccia di più di suo marito, la conduttrice argentina risponde: “Lui per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui io sono più nostalgica”.

E, a proposito di nostalgia e momenti dolorosi, Belen confida per la prima volta: “Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste.”

Infine, sui rumors che vorrebbero la coppia convolare nuovamente a nozze, Belen risponde: “No, non è vero. All’inizio ne avevamo parlato, ma la verità è che se mai dovessimo rifarlo, sarà un matrimonio per pochi amici, quelli veri

Per la loro prima intervista di coppia, saranno a Verissimo Alessia Mancini e Flavio Montrucchio.

Infine, direttamente da ‘Grande Fratello Vip’ sarà in studio Andrea Montovoli, che qualche giorno fa ha deciso di abbandonare il reality.

