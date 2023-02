Viaggio in Albania: usanze da conoscere assolutamente

L’Albania è una delle mete più gettonate negli ultimi anni per le vacanze estive. Si tratta di una destinazione low cost alla portata di tutti; nonostante sia una terra di piccole dimensioni vanta un’offerta turistica che soddisfa le esigenze più svariate. Siti archeologici, bellezze naturalistiche, località di mare e piccoli borghi sono solo alcuni dei punti di interesse per i quali vale la pena prenotare un viaggio in questo stato europeo. Da non sottovalutare il suo clima temperato e piacevole durante tutto l’arco dell’anno. Da quando questa terra è stata riscoperta è diventato ancora più semplice raggiungerla. Prenotare il biglietto per un dei traghetti Albania online, ad esempio, è molto facile e richiede pochissimi minuti. È possibile partire dai porti italiani di Ancora, Bari, Brindisi e Trieste a approdare sulle coste albanesi di Durazzo, Valona o Saranda.

L’Albania è una terra ricca di interessanti usanze da conoscere; di seguito ecco raccolte alcune di quelle più note e che colpiscono maggiormente.

Il rito del caffè

Se per noi italiani il caffè è sacro si potrebbe dire lo stesso per gli albanesi che considerano il consumo di questa calda bevanda un vero e proprio rito. Un po’ come accade da noi i bar sono sempre pieni di gente ed è possibile richiedere una tazzina di caffè a qualsiasi ora. Come da noi è servito con un bicchiere d’acqua. I punti in comune sono molti perché qui il caffè si fa “all’italiana” o al massimo “alla turca”. Sono stati proprio i turchi ad importare in questa terra, durante il periodo della propria romanizzazione, l’usanza di leggere i fondi del caffè per scoprire qualcosa circa il proprio futuro.

L’ospitalità

L’ospitalità in Albania è sacra ed è uno dei concetti alla base del Kanun (anche noto come Kanuni o canone di Lekë Dukagjini). Si tratta di un codice di diritto consuetudinario albanese molto antico e ancora oggi rispettato in Albania. Fu voluto da un condottiero e contiene norme che regolano ogni aspetto della vita di un albanese: sociale, familiare e individuale. Questo testo si è tramandato di generazione in generazione e per gli albanesi ha un grande valore culturale. In riferimento al termine “ospitalità” il Kanun recita: “La casa di un albanese è la casa di Dio e dell’ospite”. All’ospite si offrono pane e sale poiché erano questi i due alimenti più preziosi che un tempo la popolazione possedeva. Ogni visitatore rimarrà sorpreso dallo spirito di accoglienza di questo popolo, che ha un occhio di riguardo per gli italiani; non è raro che un turista italiano, durante il suo soggiorno, venga invitato a prendere un buon caffè al bar da un albanese.

Le lingue

È usanza albanese approcciarsi alla conoscenza di nuove lingue; molti albanesi, ad esempio, parlano correttamente l’italiano. È un fenomeno che si spiega da un lato con la passione innata che questo popolo ha per le lingue e dall’altro con il fenomeno dell’emigrazione. Inoltre, si pensa che gli albanesi siano facilitati nell’apprendimento di nuove lingue poiché la loro lingua è molto complessa e ricca di particolari suoni.