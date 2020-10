Vincenzo De Luca a che tempo che fa : “sentenza limpida come una pentola di bagnacauda”

RAI3, CLIP VIDEO: VINCENZO DE LUCA a CHE TEMPO CHE FA sulla vittoria a tavolino della Juventus, ‘Sentenza limpida come una scodella di bagna cauda’

Sulla vittoria a tavolino della Juventus a Torino: “E’ un altro esempio dell’Italia del mezzo mezzo. Quella che non decide mai fino in fondo e mai cose chiare. Hanno creato una situazione di una tale confusione per la quale un’intesa tra privati, il protocollo che riguarda la Federcalcio, dovrebbe essere addirittura prevalente sulle disposizioni sanitarie del Ministero della Salute, non sono cose da Paese serio ma da circo equestre. Comunque l’Asl ha fatto il proprio dovere. Per quanto riguarda la sentenza, è una sentenza limpida come una scodella di bagna cauda”.

Il governatore della Campania lancia strali anche su Halloween, un’americanata inutile, ma argomenta le sue esternazioni spiegando che, mentre si cerca di creare nuovi posti nelle terapie intensive, è da irresponsabili organizzare feste per una festa che non ci appartiene. Con il suo modo di comunicare, De Luca arriva dritto al punto, le sue esternazioni fanno il giro del mondo e naturalmente diventano materiale utile alla satira. Non a caso la mosca che lo infastidisce durante l’intervista con Fazio, “l’ha mandata Crozza…”, ironizza il conduttore. Si può essere d’accordo o meno con il rigore scelto dal presidente della regione Campania, vero é che molte sue ordinanze hanno anticipato scelte di governo, ritenute necessarie al contenimento dell’emergenza sanitaria.

Video da www.raiplay.it