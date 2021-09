Vinoway Wine Selection 2022, svelato il programma e i vincitori dei premi speciali

Svelato il programma della Vinoway Wine Selection 2022, manifestazione in programma il 2-3 Ottobre 2021 presso The Nicolaus Hotel di Bari, organizzata dall’Associazione Culturale e di Promozione Vinoway Italia.

Il 2 Ottobre, a partire dalle 19.00, la Cena di Gala “Dinner with the Stars” dove saranno consegnati gli attestati di merito al vino che hanno conseguito il miglior punteggio per tipologia (minimo 89/100) durante le diverse sessioni di degustazione che hanno visto impegnata la Commissione di Degustazione nel valutare oltre 4000 vini.

Durante la serata, in onda in diretta streaming su Vinoplay.com, è prevista anche la premiazione dei personaggi che nel corso del 2021 si sono contraddistinti nel mondo del vino italiano. Eccoli:

Miglior Vignaiola Italiana – Marilena Barbera. Giovane produttrice dell’azienda siciliana Cantine Barbera, insieme alla madre lavorano su 15 ettari di vigneto caratterizzati da vitigni autoctoni come Catarratto, Grillo, Zibibbo, Insolia, Perricone e Nero d’Avola. Una produzione che rappresenta il giusto connubio tra l’energia della terra siciliana e la straordinaria personalità della vignaiola che li produce. Verrà premiata da Walter Massa considerato “Miglior Viticoltore 2020” da Vinoway.

Miglior Giovane Enologo Italiano – Andrea Pala. Laureato in Viticoltura ed Enologia, è il Presidente dei Giovani Enologi Italiani. Lavora presso diverse cantine italiane, dando lustro al territorio della sua Sardegna. Verrà premiato da Nicola Biasi, considerato “Miglior Giovane Enologo italiano 2020” da Vinoway, e dal Presidente Mondiale degli Enologi Riccardo Cotarella.

Miglior Enologo Italiano – Beppe Caviola. Proprietario dell’azienda piemontese Ca’ Viola dal 1991, enologo e consulente presso diverse realtà italiane, con molta passione si dedica anche alla sua attività da produttore langarolo offrendo, anno dopo anno, grande prestigio al suo territorio d’appartenenza. Verrà premiato da Mariano Murru, considerato “Miglior Enologo italiano 2020” da Vinoway, e dal Presidente Mondiale degli Enologi Riccardo Cotarella.

Miglior Agronomo Italiano – Aurora Ursino. Laureata in Scienze Agrarie presso l’Università degli Studi di Catania, attualmente collabora con le più interessanti realtà produttive del settore vitivinicolo etneo, prestando assistenza e supporto nella predisposizione e realizzazione di progetti per l’accesso ai fondi comunitari. Verrà premiata da Antonio Capone, considerato “Miglior Agronomo Italiano 2020” da Vinoway, e da Sabrina Diamanti, Presidente Agronomi Italia.

Miglior Giornalista Enogastronomico Italiano – Marcello Masi. Giornalista professionista, inizia il suo percorso in Rai nel 1987, ricoprendo anno dopo anno ricopre diversi ruoli. Nel 2011 diventa Direttore del TG2. È l’ideatore della rubrica Signori del vino e curatore di Eat Parade, in onda su Rai 2. Verrà premiato da Fabrizio Salce considerato “Miglior Giornalista Enogastronomico Italiano 2020” da Vinoway. Masi si è anche aggiudicato il Premio Speciale Amorim.

Miglior Sommelier d’Italia – Eros Teboni. Nel 2018 viene nominato Best Sommelier of the World dalla Worldwide Sommelier Association. Nel corso della sua carriera diventa consulente ed autore di James Magazine, dal primo ottobre debutta sul web con il suo sito di ratings The Wine Journal. Inoltre è proprietario dell’enoteca Enotria al passo del Brennero.

Miglior Wine Promoter Italiano – Roberta Accardo. Inizi da giornalista nel 1997 al Quotidiano “Il Tempo”. Nel 2003 entra a far parte del Fantini Group di Valentino Sciotti con la veste di Area Manager & Pr. per poi diventarne Direttore Vendite Italia nel 2013. Ruolo che attualmente continua a ricoprire. Verrà premiata da Anna Gennari considerata “Miglior Wine Promoter Italiano 2020”da Vinoway.

Miglior Wine Promoter Estero – Mauro Maugliani. Uno dei più importanti conoscitori di vino e del mercato internazionale negli Stati Uniti, con oltre 25 anni di esperienza nel settore. È direttore dei vini Italiani di tutto il Southeast USA (10 Stati) e diverse isole Caraibiche con Kobrand Corporation.

Miglior Comunicatore Italiano – Leila Salimbeni. Una laurea all’Università la Sapienza di Roma e una a Bologna in Semiotica, scrivendo una tesi sullo chef Massimo Bottura. Giornalista e scrittrice di diversi libri, coordinatrice editoriale di Spirito diVino e caporedattrice di Passione Gourmet, è anche Ispettore del Gambero Rosso. Verrà premiata da Alessandro Rossi considerato “Miglior Comunicatore Italiano 2020” da Vinoway.

Premio Speciale Acinus Wine Communication & Consulting – Leonardo Palumbo. Ha conseguito il Diplome Nationale d’Oenologue in “Viticoltura- Enologia- Degustazione” presso l’Università di Bordeaux in Francia. Durante la sua carriera ha lavorato per diverse aziende italiane, sia come enologo sia come consulente, dando lustro negli anni al territorio pugliese. Dal 2015 ricopre la carica di Direttore Tecnico dell’azienda Torrevento. Verrà premiato da Davide Gangi, Presidente Vinoway Italia ed Editor in chief di Vinoway.com

Premio Speciale Partesa for Wine – Fiorenzo Valbonesi. Laureato in architettura a Firenze, nel corso della sua carriera ha progettato diverse cantine del panorama vitivinicolo italiano, ponendo grande attenzione alla cura dei dettagli. Verrà premiato da Alessandro Rossi, wine manager di Partesa For Wine.

Premio Speciale Enartis – Luca da Lozzo. Dal 2011 è enologo, responsabile di produzione, registri, acquisti e laboratorio di analisi dell’Azienda Agricola La Tordera. Verrà premiato da Francesco Bergaglio di Enartis.

Premio Speciale TRM – Carmelo Rollo. Dal 2008 è Presidente della Legacoop Puglia, nel 2014 diventa Vice presidente Legacoop Nazionale con delega all’Innovazione e al Mezzogiorno, svolgendo le attività di rappresentanza politico-sindacale, rapporti con le Istituzioni e programmazione di iniziative, convegni e incontri sui temi oggetto della delega. Verrà premiato da Massimiliano Sisto di TRM.

Il 3 Ottobre 2021 alle ore 10:00 è prevista la premiazione della Miglior Etichetta selezionata dal Team di Neuromarketing della IULM di Milano sotto la supervisione del prof. Vincenzo Russo, a seguire il lancio dell’App Vinoway Wine Selection 2022, da quest’anno tradotta in lingua inglese ed in Free Download in tutto il mondo, la presentazione della Vinoway Academy “La nuova dimensione della cultura enoica” ed il nuovo sito web vinoway.com.

Alle ore 12:00 si parte col “Salotto di Vinoway” dal tema “Enoturismo in Italia: strategie per ripartire” al quale parteciperà il Senatore Dario Stefàno, Riccardo Cotarella, Sebastiano De Corato, Vice Presidente Movimento Turismo del Vino Italia, Massimiliano Apollonio, Presidente Turismo del Vino Puglia, Massimo Tripaldi, Presidente Assoenologi Puglia, Calabria e Basilicata, Luigi Seracca, Titolare Wine Resort Castello Monaci, Gioacchino Bonsignore, Giornalista, Marcello Masi e Alessandro Rossi. A moderare, come sempre, Davide Gangi.

Alle ore 16 la Masterclass, che vedrà 9 enologi e produttori alternarsi nel presentare due dei proprio vini che meglio li rappresentano.

Marco Mascellani – Miglior Giovane Enologo 2019: Gratticiaia IGT Salento 2016 – Agricola Vallone; Ora Fiano DOC Terra d’Otranto 2020 – Menhir Salento.

Nicola Biasi – Miglior Giovane Enologo 2020: Vin de la Neu 2019 – Nicola Biasi; Aransat 2020 – Borgo Savaian.

Andrea Pala – Miglior Giovane Enologo 2021: G’Oceano Vigna Sennore 2018 – Cantina Arvisionadu; Burattini Doc Maremma 2018 – Guido F. Fendi.

Umberto Trombelli – Miglior Enologo 2019: Bianco dell’Arnasa IGT Veneto 2020 – Castello di Roncade; Coru Mannu DOC Carignano del Sulcis 2019 – Az. Agr. Bacchera.

Mariano Murru – Miglior Enologo 2020: Senes Cannonau di Sardegna riserva 2017 – Argiolas; Cerdena Vermentino di Sardegna 2017 – Argiolas.

Beppe Caviola – Miglior Enologo 2021: Bric du Luv 2017 – Ca’ Viola; Barolo Sottocastello 2017 – Ca’ Viola.

Walter Massa – Miglior Vignaiolo 2020: Bigolla Barbera 2004 – Walter Massa; Sterpi Timorasso 2017 – Walter Massa.

Marilena Barbera – Miglior Vignaiola 2021: Fuori Zona IGT Terre Siciliane 2020 – Cantine Barbera; Dietro le Case DOC Menfi 2020 – Cantine Barbera.

Pier Paolo Chiasso: Ferentano IGP Lazio 2017 – Famiglia Cotarella; Montiano IGT Lazio 2017 – Famiglia Cotarella.

La manifestazione sarà organizzata rispettando il Protocollo Anti Contagio, pertanto l’accesso sarà consentito, previa misurazione temperatura corporea entro i 37,5°, solo con:

– Green Pass

– esibendo il tampone con esito “negativo” effettuato 48h prima dell’evento

– esibendo il Certificato di guarigione da Covid-19.

