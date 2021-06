WineSummer Hits #01 – LA FARRA, RIVE DI FARRA DI SOLIGO EXTRA BRUT MILLESIMATO

Inauguriamo oggi, nella giornata più lunga dell’anno, quella che dà ufficialmente il via alla stagione estiva, una nuova striscia quotidiana che ci accompagnerà fino ad agosto. WineSummerHits, la playlist dei vini per l’estate, scelti da Il Profumo della dolce Vita, da gustare al mare, in piscina, in campagna, al lago ma anche in montagna in una dolce e fresca serata stellata, quindi non solo vini spumanti, bianchi o rosa, ma anche vini rossi, giovani o da meditazione, tutti con un unico denominatore comune, l’essere sapientemente prodotti in Italia.

La prima scelta, molto classica, è ricaduta su delle bollicine targate Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, nate tra quelle Colline del Prosecco, riconosciute nel 2019 patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO.

Siamo a Farra di Soligo (TV) insieme alla famiglia Nardi, che, dal 1997, è alla guida della cantina La Farra. Oggi, condotta dai fratelli Adamaria, Innocente e Guido, eredi di una tradizione agraria e vitivinicola di famiglia che ha fatto del rispetto del territorio e della tradizione, dell’eleganza e della qualità il suo mantra enologico.

22 ettari, tra le località di Farra di Soligo, Farrò, Santa Maria di Feletto e Refrontolo, incastonati tra chiesette, borghi storici e ripide colline coltivate a vigneto. Terre, con suoli e caratteristiche diverse, che permettono di produrre differenti sfaccettature sia del Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, con le sue versioni millesimate e non, anche sui lieviti, sia del Prosecco Treviso Doc, l’uva Glera in purezza il suo fil rouge. La produzione annua si attesta intorno alle 450.000 bottiglie, tutte di prosecco ad eccezione di una piccolissima produzione di Pinot Grigio, le cui uve provengono da alcune vecchie vigne in località Colle di Attila e Varizzet, già coltivate dai loro nonni settant’anni fa.

RIVE DI FARRA DI SOLIGO EXTRA BRUT MILLESIMATO VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE DOCG

Vino ottenuto da Glera 100%, proveniente dal vigneto “Rive dei Nardi”, alta collina di Farra di Soligo in località Collagù, a circa 300 metri di altitudine. Le uve, raccolte a mano nell’ultima decade di settembre, sono sottoposte ad una pressatura soffice per estrarre solo il mosto fiore della migliore qualità. La fermentazione si svolge a temperatura controllata di 16°C per circa 15 giorni. La spumantizzazione avviene tramite la rifermentazione del vino base in appositi recipienti in acciaio inox (autoclavi) adatti a mantenere una pressione di circa 5 atmosfere. L’affinamento, sempre in autoclave, è di almeno 3 mesi con la presenza dei lieviti e di ulteriori 3 mesi dopo la filtrazione.

Alla vista si presenta con un brillante giallo paglierino dai luminosi riflessi verdognoli. La bollicina è molto fine e persistente. L’olfazione è delicata, aggraziata, con note di mela e sentori di albicocche che alleggeriscono quelle sensazioni di crosta di pane derivanti dall’affinamento, seppur breve, sui lieviti. In bocca è vivo, trasmette una notevole nota di acida freschezza. Ottima sapidità, nel complesso molto equilibrato.

Eccellente come aperitivo, è consigliato in modo particolare con antipasti e risotti e piatti a base di pesce e carne bianca.

Per gustarlo al meglio servire ad un temperatura di 5° – 7°C in un flûte abbastanza ampio al centro, ma dall’apertura stretta in modo da concentrarne i profumi, e abbastanza lungo da permettere al meglio lo sviluppo del perlage (bollicine). Ottimo da bere subito.

LAFARRA.IT

Crediti Fotografici: Azienda Agricola LA FARRA