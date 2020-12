WineXmas Pills #1 – ZONIN CUVÉE 1821 BRUT PROSECCO DOC

Inauguriamo una nuova rubrica quotidiana che ci accompagnerà da oggi fino al brindisi all’anno che verrà.

WineXmasPills, una serie di piccoli ma interessanti consigli de Il Profumo della dolce Vita nella scelta della bottiglia di vino giusta da abbinare ai menu delle feste, che ci farà conoscere meglio i vini mainstream e darà la possibilità di scoprire qualche chicca enologica prodotta da piccoli artigiani del vino del territorio nazionale.

Si inizia col classico, le bollicine, nell’universo del Prosecco. Qualcuno potrebbe storcere il naso ma non dobbiamo mai dimenticarci che le bottiglie di Prosecco nelle sue tre Denominazioni di origine (Prosecco DOC, Asolo Prosecco DOCG, Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG) sono i vini nostrani più venduti in Italia e nel mondo, e negli anni è divenuto sinonimo di puro Made in Italy.

La scelta ricade così su CUVÉE 1821 BRUT PROSECCO DOC. Con l’anno di fondazione dell’azienda nell’etichetta, si tratta del prosecco icona di Zonin, amato dai wine lover di tutto il mondo. La forma della nuova bottiglia, nata dalla collaborazione con Pininfarina, una delle più grandi firme del design italiano, rappresenta l’attitudine del marchio Zonin, il suo heritage e l’idea precisa che ha per il futuro del Prosecco.

Per raccontare l’essenza del proprio brand Zonin ha lanciato in questi giorni, Humans 1821, un progetto di branded entertainment, dove, novità per il mondo del vino, il protagonista non è più il prodotto ma un nuovo modo di raccontare l’azienda attraverso le persone, cercando di elevare anche un po’ il modo di fare comunicazione del Prosecco.

Non a caso sono state scelti tre giovani italiani, narrati attraverso gli occhi e l’obiettivo del fotografo documentarista Matt Sclarandis, la cui caratteristica principale era che fossero autentici, di grande ispirazione, dal forte profilo internazionale, e complementari tra di loro, proprio per raggiungere ed interessare diversi target.

Una serie in 4 videopuntate che sintetizzano i valori del marchio Zonin Prosecco: Authentic, Self-confident and Fresh. Nelle prime tre i protagonisti sono: Astrid Luglio, designer specializzata nella creazione di oggetti in vetro, Thomas Costantin, Musicista e DJ, e Sofia Cacciapaglia, pittrice.

Il quarto episodio We are HUMANS 1821 vede la reunion dei tre human che svelano, insieme a Matt, il manifesto di Zonin Prosecco:

“Non farti confondere da quel numero: 1821. Il numero non parla di un’età. Racconta del cammino che abbiamo percorso per arrivare fin qui… E continueremo a camminare, come se ogni giorno fosse un nuovo inizio”.

CUVÉE 1821 BRUT PROSECCO DOC

Vino ottenuto da Glera in purezza, sottoposte a una delicata pigiatura e a una pressatura soffice per estrarre solo il mosto fiore della migliore qualità. La fermentazione si svolge a temperatura controllata di 18°C per una frazione di mosto, mentre il rimanente viene conservato a 0°C fino al momento della presa di spuma, che avviene, come ovvio che sia, tramite la rifermentazione del vino base in appositi recipienti di acciaio inox (autoclavi) adatti a mantenere una pressione di circa 5 atmosfere.

Alla vista si presente con un luminoso giallo paglierino dai riflessi verdognoli. La bolla è fine e persistente. L’olfazione è intensa, ricorda un prato di fiori di glicine e un meleto che timidamente fa il suo capolino. In bocca è vivo, fresco, il frutto si fa croccante, la buona persistenza finale chiude sulla tipica nota di mandorla leggermente amara.

QUALI PIATTI NATALIZI ABBINARE

Si sposa benissimo ai classici antipasti natalizi veneti come il tagliere di salumi, tra cui spicca soppressa veneta e salsiccia luganega. Questa versione brut ben si addice anche a piatti “untuosi” come il baccalà fritto.

Per gustarlo al meglio servire ad un temperatura di 5° – 7°C in un flûte abbastanza ampio al centro, ma dall’apertura stretta in modo da concentrarne i profumi, e abbastanza lungo da permettere al meglio lo sviluppo del perlage (bollicine). Ottimo da bere subito.

ZONIN1821.IT

Crediti Fotografici: Casa Vinicola Zonin