XXVIma edizione del Cervino Cinemaountain: aperte le iscrizioni – le date

Sono aperte le iscrizioni al Cervino Cinemountain, il festival del cinema di montagna in Valtournanche, il più alto d’Europa, che si terrà dal 29 luglio al 5 agosto 2023.

Dall’11 gennaio 2023, sulla scia dei festeggiamenti per il 25°, il Cervino CineMountain riparte con slancio comunicando le nuove date e l’apertura delle iscrizioni. L’alto numero di richieste già pervenute da tutto il mondo ha portato i direttori ad anticipare l’apertura, segno che il festival, che da ventisei anni anima l’estate di Valtournenche e Breuil – Cervinia, ha ormai conquistato un ruolo di rilievo nel panorama del cinema mondiale di settore. Comunicate anche le nuove date: dal 29 luglio al 5 agosto il Cervino tornerà ad essere l’agorà per gli appassionati delle Terre Alte, per chi le abita e soprattutto per registi, attori, sceneggiatori e addetti ai lavori che si ritrovano qui ogni anno per condividere, mescolare idee e dare vita a nuove collaborazioni.

Nato nel 1998, il Cervino CineMountain non è solo un festival del cinema di montagna, è un palcoscenico per la narrazione, la scoperta e la conoscenza di un mondo, quello della montagna, che di anno in anno cambia aspetto, offrendo nuove storie, nuovi racconti che prendono origine da tradizioni e mutamenti, dalle avventure e dalla quotidianità, mai uguale a se stessa sulle Terre Alte. In ogni edizione il cartellone raccoglie la sintesi della migliore e più recente produzione cinematografica internazionale dedicata al tema e il programma riunisce i protagonisti dell’anno tra le vette del mondo ma non solo: alpinisti, scrittori, artisti, scienziati, esperti, voci autorevoli attraverso le quali vivere esperienze al limite, tra racconti di sfide personali, climatiche, geografiche e sociali.

Anche quest’anno il Festival assegnerà l’Oscar del cinema di montagna, il Grand Prix des Festivals Conseil de la Vallée d’Aoste, selezionato tra i film vincitori dei più importanti festival internazionali di categoria appartenenti al circuito dell’International Alliance for Mountain Film: da Bilbao, a Ushuaia, a Katmandu, passando per le rassegne più importanti nel mondo.

Due le categorie in concorso, giudicate da un team internazionale composto da registi, critici, alpinisti, attori, letterati legati al mondo del cinema e della montagna: Grand Prix des Festivals Conseil de la Vallée d’Aoste – gli Oscar di settore – e il Concorso Internazionale che assegnerà i seguenti Premi: Premio C.A.I. per il miglior film d’alpinismo; Premio SONY per la miglior fotografia; Premio Montagne d’Italia per il miglior film italiano; Premio Montagnes du Monde per il miglior film straniero; Premio Montagne Tout Court per il miglior cortometraggio; Premio del Pubblico. Confermata anche la sezione CineAdrenaline, dedicata agli sport estremi, che racchiude i documentari “da brivido”. E infine torna anche quest’anno il Premio Kids, dedicato alla pellicola di animazione che avrà conquistato il pubblico più giovane.

Ed è già ufficialmente aperta la call per produttori e filmmakers che potranno iscrivere le loro pellicole (https://filmfreeway.com/CERVINOCINEMOUNTAIN) entro e non oltre il 5 giugno prossimo.

