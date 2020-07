“ YOUNG ONES – L’ULTIMA GENERAZIONE di Jake Paltrow, con il candidato all’Oscar Michael Shannon, Elle Fanning, Nicholas Hoult e Kodi Smit Mcphee, dal 13 luglio in esclusiva sulle maggiori piattaforme digitali

“ YOUNG ONES – L’ULTIMA GENERAZIONE di Jake Paltrow, con il candidato all’Oscar Michael Shannon, Elle Fanning, Nicholas Hoult e Kodi Smit Mcphee, dal 13 luglio in esclusiva sulle maggiori piattaforme digitali

Jake Paltrow dirige un film da lui stesso scritto e che verrà reso disponibile sulle maggiori piattaforme digitali: Sky Primafila, Chili, Rakuten, TimVisione, Apple TV, Google Play, CG Digital e The Film Club.

Il film è interpretato dal candidato all’Oscar© Michael Shannon (Animali notturni, Knives out), Elle Fanning (Mary Shelley, Maleficent), Nicholas Hoult (La favorita, X- Men saga), e Kodi Smit Mcphee (The road, X-Men: Apocalisse) ed è un mix di western e fantascienza ambientato in un futuro post – apocalittico intriso di violenza e vendette.

Al motto di “ In un mondo senza acqua, pioverà vendetta!” ed ambientato in un’America del prossimo futuro devastata da una lunga siccità, quando l’acqua è diventata la risorsa più preziosa del pianeta, l’elemento che detta legge su tutto, dalla macro – politica alle micro – relazioni familiari e sentimentali. La terra è ridotta a qualcosa di miserabile, la polvere si è depositata su un pianeta sterile e solitario. I pochi sopravvissuti a questa devastazione lottano per la vita. Ernest Holm (Michael Shannon) tenta di sopravvivere in questo scenario apocalittico insieme ai suoi due figli, Jerome (Kodi Smit-McPhee) e Mary (Elle Fanning). Difende la sua fattoria dai predatori, e lavora sulle vie di rifornimento tentando di far rinascere il suolo. Ma il fidanzato di sua figlia Mary, Flem Lever (Nicholas Hoult), ha progetti più ambiziosi, vuole tutta la terra di Ernest soltanto per se stesso e farà di tutto per sottrargliela.

Commenti

commenti