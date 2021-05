Yuriko Damiani e Giusy Lauriola nella bipersonale “ Amabie “, la magica profezia dello Yokai

Mercoledì 12 maggio dalle 16:00 alle 21:00 avrà luogo l’inaugurazione della bi personale di Yuriko Damiani e Giusy Lauriola | AMABIE アマビエ, la magica profezia dello Yokai, curata da Manuela De Leonardis.

La mostra è organizzata con la collaborazione dell’Istituto Giapponese di Cultura e con la Fondazione Italia – Giappone per descrivere i particolari di un’antica leggenda giapponese tornata in auge in seguito alla terribile pandemia che ha colpito il mondo intero che narra dell’avvistamento nella Provincia di Higo (Prefettura di Kumamoto), alla metà del quarto mese nell’anno Kōka-3 del periodo Edo (metà maggio 1846), da parte di un ufficiale di Amabie, uno spirito Yokai che fu autore di una premonizione: sei anni di raccolto abbondante seguito da un periodo di pandemia, aggiungendo che chiunque avesse visto il suo ritratto si sarebbe salvato. Quale messaggio migliore in questo periodo!

Per quasi tutte le notti fu avvistato in mare un oggetto luccicante. L’ufficiale della città chiamato ad investigare confermò di aver visto quella strana creatura, affidandone la testimonianza ad un disegno: Amabie ha lunghi capelli, la bocca come un becco di un uccello e un corpo da sirena con tre code coperto di scaglie dal collo in giù.

“Dove la scienza non riesce, arriva la magia di lontane tradizioni. Quel flusso di energia positiva che come polvere di stelle fa svanire le nostre paure”, affermano all’unisono le artiste Yuriko Damiani e Giusy Lauriola che, affascinate dalla creatura soprannaturale di Amabie, offrono una personale interpretazione dando vita ad un dialogo creativo.

La fonte letteraria è il punto di partenza per la riflessione che Yuriko Damiani e Giusy Lauriola intraprendono con un approccio personale fortemente basato sulle emozioni. Partendo da linguaggi e materiali diversi – Damiani dipinge su porcellana, mentre Lauriola sperimenta una tecnica che combina colori acrilici, resina e bitume – le artiste hanno operato una sintesi narrativa che si sviluppa attraverso la stilizzazione e la riduzione degli elementi formali.

Se nelle opere di Yuriko Damiani la natura marina della figura mitologica e della storia stessa in cui Amabie viene contestualizzata è sottolineata dal decoro che diventa parte integrante della forma plastica, sulle tele di Giusy Lauriola è la stratificazione del pigmento policromo su cui viene stesa la resina, con l’implicazione dell’imprevisto che interagisce con la materia, a definire in parte l’essenza del soggetto.

Tracce visibili di una lettura trasversale del racconto di Amabie anche gli omamori con l’immagine di Amabie che le due artiste realizzano insieme per farne dono al pubblico. Talismani d’artista per sottolineare l’aspetto taumaturgico dell’arte in una visione che dalla sfera individuale si rispecchia in quella universale.

Dal 12 al 26 maggio 2021

Mo.C.A Studio Gallery

Piazza Degli Zingari, 1 – 00184 Roma

dal lunedì al venerdì ore 10:00/13:30 – 15:00/18:00 (sabato e domenica su appuntamento)

Tel. 06.4742764 – 328.23.76.950