Zayta con “Mi stai sopra”: in uscita il 26 giugno

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Zayta torna venerdì 26 giugno con “mi stai sopra”, un nuovo brano che fonde sonorità Urban e R&B e aggiunge un tassello inedito al suo percorso artistico. Una release che conferma la capacità dell’artista di costruire un immaginario autentico e personale, mantenendo una forte identità sonora e narrativa.

“mi stai sopra” rappresenta una svolta nel racconto emotivo di Zayta. Se fino ad oggi la sua scrittura si era distinta per una visione sicura dell’amore, raccontato senza filtri e senza sottintesi, in questo nuovo singolo emerge per la prima volta una dimensione più fragile e vulnerabile. La sofferenza trova spazio all’interno della relazione, dando vita a un racconto intenso e sincero che mostra un lato inedito dell’artista.

Le atmosfere avvolgenti dell’R&B si intrecciano con l’energia dell’Urban contemporaneo, creando una traccia capace di alternare introspezione e dinamismo. Ad arricchire il brano è la partecipazione dell’artista toscano Gimmi, che con le sue strofe aggiunge carattere e intensità, contribuendo a rendere il pezzo ancora più incisivo e coinvolgente.

Autore dei propri testi, Alessio De Luca, in arte Zayta, continua a trasformare esperienze personali ed emozioni autentiche in canzoni capaci di parlare a una generazione che vive l’amore nelle sue molteplici sfumature. Con una scrittura diretta e immediata, l’artista riesce a dare forma a sentimenti universali, mantenendo sempre uno sguardo personale e riconoscibile.

“mi stai sopra” accompagna l’ascoltatore all’interno di un conflitto emotivo fatto di desiderio, dolore e consapevolezza. Un brano che racconta come anche chi appare sicuro possa trovarsi a fare i conti con la propria vulnerabilità, offrendo uno spaccato autentico delle contraddizioni che attraversano le relazioni contemporanee.

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