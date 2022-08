Notizie sulla edizione 2022 del Festival di Venezia

Nei giorni 30 agosto e 8 settembre prossimi saranno proiettati, in prima mondiale, alla 79ma edizione del Festival Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia i film “ Vera “ di Tizza Covi & Rainer Frimmel e “ Les Miens “ di Roschdy Zem.

Per quanto riguarda il primo, “ Vera “ trattasi della storia di una donna, Vera appunto, che vive all’ombra del suo famoso padre. Stanca della sua vita superficiale e delle sue relazioni, va alla deriva nell’alta società romana. Quando ferisce un bambino in un incidente stradale in periferia, stringe un’intensa relazione con un bambino di otto anni e suo padre. Ma presto dovrà rendersi conto che anche in questo mondo è solo uno strumento per gli altri. La proiezione del film avverrà secondo la seguente tempistica: il 31/08/2022 alla Sala Casino, ore 19,30 ed alle ore 22,00 alla sala Volpi; il 01 settembre, alle ore 17,00 alla Sala Darsena, mentre il 2 settembre la proiezione avverrà al Palabiennale alle ore 17,30.

Il cast è composto da Vera Gemma, Daniel De Palma, Sebastian Dascalu, Annamaria Ciancamerla, Walter Saabel.

Quanto al film di Roschdy Zem, “ Les Miens “,tratta di un ragazzo, Moussa, che è sempre stato gentile, altruista e disponibile per la sua famiglia, a differenza di suo fratello Ryad, un presentatore televisivo di alto profilo che è ampiamente criticato per il suo egocentrismo da coloro che lo circondano; l’unico difensore di Ryad è Moussa, che prova una grande ammirazione per suo fratello. Una caduta accidentale lascia Moussa con un grave trauma cerebrale e lo rende irriconoscibile, parla senza alcun filtro, raccontando brutali verità domestiche ad amici e familiari, e finisce per litigare con tutti, tranne Ryad…

La proiezione dl film avverrà secondo la seguente tempistica: il 08/09/2022, ore 20,00 alla sala Darsena, ed alle ore 220,, alla Sala Perla, il 9/9/2022, ore 21,30 alla Sala Grande ed alle ore 21,55 al Palabiennale; ultima proiezione il 10/09/2022 alle ore 10,45 al Palabiennale.

Del cast fanno parte: Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah, Maïwenn,