Presentata la stagione 2024-2025 del Teatro Celebrazioni di Bologna

Il Teatro Celebrazioni di Bologna, immerso nel verde a due passi dal portico di San Luca, vicino allo stadio “ Dall’Ara “ è stato realizzato all’interno del complesso della “ Casa di Riposo Lyda Borelli per artisti drammatici “ ed è noto con lo slogan “ Ti porta dove vuoi “, uno slogan che conferma anche perf la stagione teatrale 2024 – 2025 una proposta artistica strutturata ed eterogenea.

Per la stagione 2024 – 2025, appena presentata, sono previsti ben 60 titoli che toccano i linguaggi della prosa, della danza, della musica e della comicità, che guardano anche all’attualità e al contemporaneo e che dialogano con diverse generazioni di pubblico. Un claim che rimanda inoltre all’immagine scelta per la nuova stagione, evocativa dei portici di Bologna – simbolo di percorsi – e che racconta l’identità visiva del Celebrazioni legata indissolubilmente alla città felsinea.

Afferma Filippo Vernassa, Direttore artistico del Teatro Celebrazioni: “…La stagione teatrale che sta per iniziare racconterà ancora una volta l’inclusività del Teatro Celebrazioni come punto di incontro di esperienze artistiche e completerà l’offerta che abbraccia diversi generi, certificando il valore della programmazione, che si traduce non solo nella qualità delle proposte, ma anche nella trasversalità dei linguaggi e conseguentemente del pubblico “.

PROSA– Sono 14 le pièce già annunciate lo scorso giugno e che raccontano tematiche che vanno dalla cultura del presente ai giochi di potere, ai conflitti amorosi e sino alle memorie di grandi personaggi del passato: Ma per fortuna che c’era il Gaber, l’omaggio di Gioele Dixal cantautore milanese (15 e 16 novembre); il piccolo capolavoro del Teatro dell’Assurdo Delirio a due nell’interpretazione di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase (22 e 23 novembre);la commedia Il padre della sposa con Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi (6 e 7 dicembre); Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli con Simone Cristicchi(21 e il 22 dicembre);Venere Nemica con Drusilla Foer(10 e 11 gennaio). I gialli Gli insospettabili con Claudio (Greg) Gregori e Fabio Troiano (24 e 25 gennaio) e il Tenente Colombo. Analisi di un omicidio con Gianluca Ramazzotti, Pietro Bontempo, Samuela Sardo, Sara Ricci e la partecipazione straordinaria di Nini Salerno (31 gennaio e il 1° febbraio); Le emozioni che abbiamo vissuto con Walter Veltroni (21 e 22 febbraio);Mein Kampf con Stefano Massini (28 febbraio e 1° marzo); L’ispettore generale con Rocco Papaleo (14 e il 15 marzo); Toccando il vuoto con Lodo Guenzi(21 e 22 marzo); Benvenuti in casa Esposito con Giovanni Esposito (28 e 29 marzo); Boomers con Marco Paolini (4 e 5 aprile); Il medico dei maiali con Luca Bizzarri e Francesco Montanari (9 e 10 maggio). In aggiunta ai 14 nuovi titoli,Vincenzo Salemme ritorna – dopo le tre repliche sold out della scorsa stagione – con la commedia di Eduardo De FilippoNatale in casa Cupiello (dal 31 ottobre al 3 novembre).

DANZA – 5 sono gli spettacoli di danza, svelati sempre lo scorso giugno, che vedono protagoniste compagnie italiane e internazionali che contaminano l’arte coreutica con l’acrobatica, il physical theatre e il circo contemporaneo. Si parte con Balance of Power dell’iconica Parsons Dance (7 novembre); si prosegue con Éveil della compagnia LesFarfadais (1° dicembre); il 9 febbraio è la volta di Back to Dance proposto da Kataklò, mentre RBR Dance Company – Illusionisti della Danza porta in scena H₂OMIX (20 marzo) e infine la eVolution Dance Theaterlo spettacolo Cosmos (10 aprile).

MUSICA–Sarà la band Haken con il suo tour “An Evening with Haken” ad aprire il 25 settembre i live al Teatro Celebrazioni. Il gruppo musicale inglese – una delle band progressive metal più apprezzate della nuova generazione – calcherà per la prima volta un palcoscenico di un teatro italiano e, capitanato dal frontman Ross Jennings, proporrà i suoi migliori classicisino alle musiche dell’ultimo album Fauna. Seguono alcuni appuntamenti già annunciati lo scorso giugno: il 18 novembre la cantautrice Malika Ayane, con un gioco di contrasti – cifra stilistica che da sempre la contraddistingue – presenterà il suo nuovo singolo Sottosopra; il 19 dicembre è la volta dell’imperdibile gospel internazionale, che vede esibirsi Eric Waddell e il suo gruppo The Abundant Life Gospel Singers in coreografie e virtuosismi vocali e strumentali. È un tributo acrobatico al leggendario film di John Landis, The Black Blues Brothers, nato dalla fantasia di Alexander Sunny e previsto il 26 dicembre con cinque acrobati kenioti che hanno conquistato più di 600.000 spettatori in oltre 900 date in tutto il mondo: Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Mohamed Salim Mwakidudue Peter Mnyamosi Obunde.Artista poliedrico e visionario, Amedeo Minghi porterà a teatro, il 17 gennaio, alcuni brani inediti, tra cui Dove sei, dove mai, tratto dall’album “Anima Sbiadita”, che dà, inoltre, il titolo al suo nuovo tour. La canzone, che evoca un amore lontano nel tempo, con l’inconfondibile stile melodico dell’autore trascina in una dimensione dove tutto è sospeso. Dopo il successo dello scorso anno, l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno l’8 marzo ripropone Alla scoperta di Morricone, il tributo al grande compositore che di anno in anno si arricchisce di nuove pagine, anche le meno conosciute ma comunque di grande bellezza, tratte dal suo sconfinato repertorio: melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni di persone e che hanno fatto la storia del cinema. L’unica band autorizzata e supportata dai Genesis e da Peter Gabriel The Musical Box è protagonista con il nuovo tour “Genesis Live – The Original 1972/73 Show”, in cui interpreterà brani tratti dagli album Nursery Crime e Foxtrot, accanto ad alcune novità (9 marzo). Il gruppo canadese – che ha condiviso il palco con Phil Collins e Steve Hackett, e che ha calcato i palcoscenici di alcune delle più prestigiose sale da concerto davanti a milioni di spettatori – ha la capacità di far rivivere la magia del repertorio e dei costumi dei Genesis.

LA MUSICA CON I PARTNER DELLA STAGIONE 2024-2025 – Sirinnova la collaborazione con il Bologna Jazz Festival, che vede protagonista l’8 novembre il musicista etiope – considerato il ‘padre’ dell’Ethio-jazz – Mulatu Astatke, in un concerto che racchiude un crocevia di culture, che hanno portato a una sua personale sintesi artistica, tra jazz, esotismi latini, ritmi africani, musica tradizionale ed elementi funk e soul.

Si consolida inoltre la partnership con il Bologna Festival, che il 15 e 16 dicembre in occasione della 18esima edizione di Baby Bofe’ – la rassegna dedicata ai bimbi di tutte le età – propone Il lago dei cigni di Pëtr Il’ič Čajkovskij: uno dei grandi balletti classici, molto amato per le musiche di aerea eleganza, sentimentali, brillanti e trascinanti.

Diversi saranno gli appuntamenti che, per il secondo anno consecutivo, segnano il sodalizio con la Scuola di Musica Inno alla Gioia e la sua Orchestra composta da piccoli e giovani musicisti, la Bologna Sinfonica Junior.

MUSICAL E MAGIA – 4 i musical in programma, tre dei quali sono dei veri e propri family show. Per la prima volta a Bologna va in scena Un Teatro da Favola – compagnia diretta da Pietro Clementi – con lo spettacolo Una famiglia di incanto, ispirato all’omonimo film Disney Pixar Encanto, già vincitore del premio Oscar al miglior film d’animazione nel 2022 (10 novembre). Il 5 e 6 gennaio è la volta della produzione Shrek – Il Musical TYA, basata sull’omonimo lungometraggio DreamWorks Animation del 2001. Ancora uno show destinato ai più piccoli: la storia di Grisù, il coraggioso draghetto sputafuoco creato dai fratelli Pagot negli anni Sessanta e tornato oggi sui piccoli schermi con una serie in onda su Rai Yoyo, diventa per la prima volta un musical, Grisù. Un drago senza paura (16 marzo). Con 2.000.000 di spettatori dal suo primo debutto e una collezione di “tutto esaurito”, torna al Teatro Celebrazioni il musical diventato un vero e proprio fenomeno di costume “pop” e che ogni stagione si rinnova, diventando sempre più attuale e apprezzato anche dalle nuove generazioni: Grease firmato dalla Compagnia della Rancia (dal 14 al 16 febbraio).

Dall’11 al 13 aprile va in scena lo spettacolo di illusionismo Incanti, che vede sul palco sei tra i più giovani e pluripremiati illusionisti italiani: Dario Adiletta, Francesco Della Bona, Niccolò Fontana, Andrea Rizzolini, Filiberto Selvi e Piero Venesia.

RIFLESSI. La realtà che si racconta – Per la rassegna di divulgazione, che ha già visto lo scorso anno protagonisti Paolo Crepet e Umberto Galimberti, la criminologa Roberta Bruzzone – da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne – propone due appuntamenti: Favole da incubo. Viaggio nella manipolazione affettiva mortale (18 ottobre) e Delitti allo specchio(18 maggio); prende le mosse invece dall’amore coniugale Scene da un matrimonio la conferenza-spettacolo a cura dello psicanalista Massimo Recalcati (19 febbraio). Il 22 gennaio torna al Teatro Celebrazioni il filosofo, saggista e psicanalista Umberto Galimberti con la lezione-spettacolo Quando la vita era governata dal cuore. Amore e sentimenti nell’era della tecnica. Diversi sono i protagonisti della Stagione che portano sul palcoscenico la loro storia o una riflessione sull’umano e sull’attualità: per la prima volta a teatro Rocco Siffredi presenta Rocco, in cui ripercorre gli anni della sua vita a metà tra successo, forti emozioni, solitudine e conflitti interiori (20 novembre). Stefano Fresi è interprete il 14 dicembre di Dioggene, uno spettacolo che indaga l’animo umano di ieri e di oggi. Marianna Morandi e Marco Morandi sono i protagonisti di Benvenuti a casa Morandi (23 marzo) una commedia in cui ridere e riconoscersi e che ricalca la loro memoria ricca di aneddoti e ricordi esilaranti condivisi con papà Gianni. Il 14 aprile torna a grande richiesta Geppi Cucciari con Perfetta, l’ultimo monologo scritto da Mattia Torre nel quale si racconta un mese della vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile.

COMEDY– Dopo il successo delle due precedenti stagioni che lo hanno visto protagonista per tredici date complessive tutte esaurite, come già annunciato lo scorso giugno Giuseppe Giacobazzi, insieme ad Andrea Vasumi, torna per il terzo anno consecutivo con la sua Osteria Giacobazzi.

Lo spettacolo è in programma per cinque repliche dal 15 ottobre al 10 dicembre e il 23 dicembre con la versione natalizia Natale in Osteria, e ogni sera saranno presenti ospiti a sorpresa e i Masa con le loro parodie musicali.

Giacobazzi sarà protagonista, inoltre, del Capodanno al Teatro Celebrazioni con il suo Gran Varietà: una serata all’insegna della comicità dove sfoggerà monologhi inediti, cavalli di battaglia e duetti con ospiti inaspettati, il tutto accompagnato dalla musica di un’irriverente band.

Il 28 dicembre Paolo Ruffini è interprete de Il Babysitter, il primo one man show e mezzo scandito da comicità e improvvisazione, che riporta il pubblico ad essere bambino per una sera, ricordando quanto sia importante non smettere mai di giocare. Personaggio amatissimo dal pubblico e con la simpatia che lo contraddistingue, Ezio Greggio porta in scena il 18 gennaio Una vita sullo schermo.40 anni di tv, cinema e storia italiana, dove racconta la storia della tv italiana di ieri e oggi, attraverso monologhi sferzanti, parodie di famosi personaggi del piccolo schermo e della politica, e alcuni tra i suoi numeri più conosciuti. Capa fresca è lo show di Giovanni Vernia, ricco di ironia, satira di costume, imitazioni, musica ed energia, in scena il 2 febbraio. Il 7 marzo Maurizio Lastrico propone nel suo spettacolo Sul Lastrico esercizi di stile e comicità fisica e creativa, raccontando la sua vita con aneddoti che faranno ridere e in cui il pubblico potrà riconoscersi: un viaggio colorato dalle complicate sfaccettature. Il 19 marzo Max Giusti – accompagnato da Fabio Di Cocco (pianoforte), Pino Soffredini (chitarre), Fabrizio Fasella (basso) e Daniele Natrella (batteria) – è protagonista di Bollicine: un chiaro rimando alle bollicine, che da sempre accompagnano le serate più festose. Davanti alle bollicine ci si lascia andare alle confidenze più particolari, quelle che lo showman è pronto a rivelare al suo pubblico. Il mondo della cucina con tutte le sue mistificazioni, ossessioni e derive è il fil rouge de L’altezza delle lasagne. Monologo di sopravvivenza gastronomica, in cui l’attore comico Vito, da sempre appassionato gourmand e conduttore di seguitissime trasmissioni di cucina, affronta con ironia e un pizzico di cattiveria un tema che gli è particolarmente caro: il cibo (27 marzo). La storia di Roma Antica è la storia del nostro futuro: nel suo nuovo spettacolo, in scena il 7 maggio, il comico Francesco De Carlo accompagna il pubblico in un viaggio nel tempo, dalla fondazione della città eterna alla caduta del suo impero, attraverso una storia di gloria e decadenza, di sfarzo imperiale e aneddoti quotidiani. Il tutto raccontato con il linguaggio diretto della stand-up comedy. Ideato da Gabriele Cirilli con la supervisione artistica di Carlo Conti,Cirilli & Family,in programma il 16 aprile, vuole mettere a nudo le situazioni divertenti che accadono all’interno delle mure domestiche. Dal 13 al 15 maggio Paolo Cevoli è in scena con il suo nuovo monologo Figli di Troia, che racconta, in chiave ironica e contemporanea, il mitico viaggio di Enea paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità.

DAL WEB AL PALCOSCENICO – L’istrionico, empatizzante e sensibile Professore Vincenzo Schettini – le cui lezioni hanno conquistato un pubblico multi generazionale sul web – il 25 ottobre propone un’esperienza teatrale unica e immersiva: La fisica che ci piace. Dopo una prima stagione in cui Esperienze D. M.è andato in scena in oltre 40 teatri che hanno registrato il tutto esaurito, le star del web Awed, Dose e Dadda tornano con un format che segue lo stesso schema narrativo della precedente edizione, ma completamente rinnovato (5 dicembre e 5 marzo). Oltraggioso, irriverente e dissacrante Via Crux. Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire è lo spettacolo di Giuseppe Cruciani, che dai microfoni de “La Zanzara” arriva per la prima volta a teatro (12 gennaio) con un one man show incentrato sulle contraddizioni del nostro tempo. Il comico Pierluca Mariti – in arte e sui social @ piuttosto_che – propone il 15 gennaio il nuovo monologo Grazie per la domanda: un racconto intimo in cui, accanto alle vicende personali e alla ricerca di sé – affrontate con ironia e leggerezza – non mancheranno le esperienze collettive. Grazie ai suoi personaggi e ai suoi sketch Emiliano Luccisano ha conquistato il pubblico dei social, raggiungendo milioni di followers, e ora torna a teatro con il suo terzo show Rivoluzioni in programma il 7 febbraio. L’attrice comica Chiara Anicito e la sua “Cammela”, ossia la mamma siciliana più famosa del mondo social, debuttano a teatro con lo spettacolo Cammela e il gruppo delle mamme (30 marzo).È una vera e propria icona che diverte soprattutto per la sua semplicità delle bizzarrie quotidiane. Testa di Caos è il secondo show teatrale di Andrea Di Raimo, in arte sui social Shamzy, dove il comico del web e ticktoker da 2milioni di follower affronta temi di attualità e situazioni quotidiane, trasformando ogni argomento in un’occasione per sorprendere e divertire (26 aprile).

I NUOVI PROGETTI DELLA STAGIONE 2024-2025 – Il Teatro Celebrazioni apre le porte alle nuove generazioni per svelare il dietro le quinte della macchina teatrale con Celebrazioni inVita, un progetto formativo dedicato alle studentesse e agli studenti della scuola primaria: un’esperienza all’insegna della conoscenza dell’universo teatrale, in cui i fruitori avranno l’opportunità di visitare gli spazi del teatro, conoscerne la storia, scoprire i retroscena che stanno dietro alla realizzazione di uno spettacolo dal vivo e le figure professionali che si muovono attorno. Teatro non solo, dunque, come luogo in cui assistere a qualcosa che accade sul palcoscenico, ma come un macrocosmo costituito da mondi complessi e correlati che concorrono a realizzare lo spettacolo come fine unico, comune e venerabile: il mondo del Teatro come luogo ospitante, con i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo che ne costituiscono l’esercizio, il mondo degli Artisti e delle Artiste, il mondo del Pubblico. Successivamente Celebrazioni inVita verrà esteso agli studenti delle scuole medie e superiori, con appositi contenuti e linguaggi diversificati e mirati.

A partire dal 15 ottobre verrà reso pubblico sul sito del Teatro “Celebrazioni 3D”, progetto che nasce per rendere l’esperienza di visita e fruizione teatrale inclusiva, accessibile e interattiva. Gli utenti avranno la possibilità di esplorare la sala, il foyer, il bistrot e il palcoscenico, scoprendo contenuti interattivi e approfondimenti tematici grazie a hotspot dinamici, oltre a consentire una visualizzazione dettagliata dei posti a sedere, migliorando così l’esperienza di selezione e acquisto dei biglietti. A curare la parte tecnica del progetto, coordinata dall’ufficio comunicazione del Teatro, il team di Publics ICC, a cui il Celebrazioni si affida già da sei anni per la realizzazione della sua campagna grafica.

Il progetto è stato reso possibile grazie all’assegnazione del contributo ministeriale “Transizione ecologica organismi culturali e creativi” (TOCC), che promuove l’innovazione e l’eco-design inclusivo. “Celebrazioni 3D”rientra nell’ampio programma di efficientamento e ammodernamento che il Teatro Celebrazioni ha avviato lo scorso anno con i lavori legati al PNRR econ l’obiettivo di rendere all’avanguardia gli spazi del Teatro per il pubblico, per gli artisti e i per i suoi lavoratori e nella volontà di tutelare e valorizzare il luogo come bene cittadino.

Per tutte le informazioni: www.teatrocelebrazioni.it.