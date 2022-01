Princess Bee ed una sceicca di Dubai dedicano una loro canzone alle donne dell’emirato

Ambasciatrice della onlus “ Angels “che cura bimbi malati provenienti da zone di guerra, autrice, produttrice e cantautrice, Benedetta Paravia ( in arte Princess Bee ) ha chiuso un anno di traguardi e lo scorso settembre ha anche pubblicato il libro fotografico “Hi Dubai Hi Emirates” che illustra il backstage delle riprese della sua omonima serie cross mediale patrocinata dal Ministero emiratense della Cultura e Gioventù e dedicata al contributo della donna nel paese. Il libro, edito da Graus, è uscito con gli Auspici dell’Ambasciata d’Italia in Abu Dhabi.

Dalle canzoni per beneficenza alle collaborazioni con gli artisti arabi: Benedetta Paravia regala una canzone a Dubai dal titolo: “Only Dubai” un tributo all’iconica città del Golfo Arabo dopo 20 anni di amore, scritto a quattro mani con la Sceicca Alanoud Alremeithi, moglie del fratello del Presidente degli Emirati Arabi.

“La Sceicca Alanoud è come mia sorella, già condividiamo 20 anni di amicizia, è la Umm Sultan (madre di Sultan) di cui parlo nella canzone. Umm Sultan rappresenta una giovane donna, impersonifica la città di Dubai” – continua Benedetta.

Dopo 20 anni in un paese arabo cosa si può aggiungere? “Ho visto cambiare la città sotto i miei occhi e sono felice di aver contribuito all’evoluzione del ruolo della donna con i miei tanti progetti divenuti programmi. Anni fa una Sceicca non avrebbe mai potuto esporsi mediaticamente come è possibile oggi” – conclude Benedetta.

La canzone Only Dubai con gli arrangiamenti del musicista armeno-libanese Guy Manoukian è una canzone che ho scritto con la mia amica Alanood 15 anni fa, il cui demo era caricato su una vecchia piattaforma chiamata “My Space”; un giorno il Principe di Dubai, lo Sceicco Hamdan, ci sorprese con una telefonata di complimenti per la canzone” – dichiara Benedetta, che l’anno scorso ha ritrovato per caso il demo decidendo di attualizzarlo con nuovi arrangiamenti, ai quali ha contribuito anche Stefano di Carlo.

La canzone, in uscita il 18 Gennaio, è distribuita da Sony Columbia con l’etichetta Stardust Records di Simone Giacomini.

Il videoclip è un tributo alla città, dall’alba al tramonto, con location spettacolari riprese da droni. Il lancio è previsto a Dubai, alla presenza di 100 influencers internazionali.

Salernitana adottata da Roma dall’età di 8 anni, Benedetta non è nuova ai tributi per le “sue” amate città: anni fa pubblicò “Loving Heart” una canzone dedicata alla Capitale il cui video fu girato a Villa Borghese.

