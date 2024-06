Festa di fine riprese per “Questi fantasmi” a Napoli #esclusiva

Condividi questo articolo:









Sono terminate nella notte tra il 26 e il 27 giugno a Napoli le riprese del remake di “Questi Fantasmi”, per la regia di Alessandro Gassmann.

Una festa con tanto di fuochi d’artificio per la conclusione del film “Questi fantasmi”, che hanno siglato l’ultimo ciak proprio nella notte come si addice ai fantasmi, o forse per scacciarli, da uno storico edificio del centro di Napoli. A fare da sfondo al film, parte della serie di film che la Rai sta realizzando dalle opere di Eduardo, un appartamento che si dice infestato dai fantasmi in cui tutto è rimasto fermo agli anni ’50.

L’entusiasmo è alle stelle e la troupe ringrazia Alessandro “…una cosa è fare film, un’altra cosa è fare film con Alessandro Gassmann…”, una squadra affiatata che il regista ha ringraziato “…siete una compagine ideale e spero che possiamo ritrovarci presto per altre avventure…”. Un applauso speciale per celebrare anche il Nastro d’Argento a Massimiliano Gallo per “Napoli milionaria”.

La numerosa troupe, capitanata da Alessandro Gassmann e sostenuta da attori di peso, Massimiliano Gallo, Anna Foglietta e Alessio Lapice insieme al folto reparto tecnico ha letteralmente occupato l’intero edificio, muovendosi con discrezione (per quanto possibile) tra le mura del palazzo in cui si sono svolte le riprese, animando i giorni e le notti degli inquilini che hanno potuto festeggiare insieme la conclusione del film. Un lavoro estenuante, ma che darà le meritate soddisfazioni al cast intero.

Da alcuni anni Napoli è il set scelto da molti registi, non poteva essere diversamente per la realizzazione di un film tratto dalle opere di Eduardoe e per aggiungere una curiosità, l’appartamento dove si sono svolte le riprese è lo stesso in cui fu girato il primo “Filomena Marturano” e, più recentemente dove è stato girato il film diretto da Cristian De Sica “Sono solo fantasmi”.