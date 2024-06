“ Una figlia “, di Ivano De Matteo: concluse le riprese del film tratto da un romanzo di Ciro Noja

La pellicola, liberamente ispirata al romanzo Qualunque cosa accada di Ciro Noja, edito da Astoria Edizioni gode del soggetto e della sceneggiatura di Valentina Ferlan e dello stesso De Matteo, narra la storia di Pietro, un uomo di mezza età con un grande dolore alle spalle perchè la morte di sua moglie ( che morendo lo ha lasciato solo con la loro figlia )non trova il tempo per digerire il dolore in quanto ha dovuto occuparsi delle figlia che cresce con amore e dedizione in un rapporto esclusivo, totalizzante, in cui uno curava le ferite dell’altro attraverso le proprie. Quando, dopo qualche anno, proverà a rifarsi una vita con una nuova compagna, non tutto andrà come sognato: la reazione di sua figlia sarà esplosiva e Pietro sarà messo a dura prova. Si ritroverà a lottare tra rabbia e istinto paterno: quanto le può perdonare? Quanto è più forte l’amore della ragione?