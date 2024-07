Roberto Arditti presenta a Roma “Rompere l’assedio”

Condividi questo articolo:









Presentazione, presso la John Cabot University di Roma, del nuovo saggio di Roberto Arditti per Paesi Edizioni

Roberto Arditti analizza le attuali e delicate questioni politiche, economiche e sociali che riguardano l’Italia e più in generale l’Europa tutta.

Verrà presentato il 1° Luglio a Roma, alle 18:30, in via della Lungara n. 233, presso l’aula Magna della John Cabot University, il saggio “Rompere l’assedio”, uscito il 31 maggio scorso per Paesi Edizioni. Interverranno il Prof. Federigo Argentieri docente alla John Cabot University, la giornalista Maria Cristina Vicario e l’autore Roberto Arditti, giornalista da oltre vent’anni e attuale direttore editoriale di Formiche, affronta le questioni politico-economico-sociali che impatteranno su Italia ed Europa nei prossimi anni. L’incontro si terrà in lingua italiana. Ingresso libero su prenotazione al link: https://forms.office.com/e/JkZAPgc7qZ

In questo volume l’autore analizza con attenzione temi attualissimi e di estrema rilevanza come l’importanza di un solido ricambio demografico; della presenza di un Islam radicale che vuole imporre il Califfato; del bisogno di indipendenza energetica e di relazioni internazionali sempre più difficili senza una difesa comune; di chip e tecnologia perché solo restando in prima fila nelle produzioni strategiche si può esistere nella competizione globale e infine di una democrazia sempre più in bilico, senza la quale sarà difficile reggere la sfida attuale.

Il saggio è stato presentato in anteprima nazionale in occasione della XXXVI Edizione del Salone Internazionale del Libro sabato 11 maggio.