“ Fino alla fine “ il nuovo film di Gabriele Muccino al cinema dal 31 ottobre prossimo

Gabriele Muccino e Paolo Costella hanno scritto a quattro mani il testo di questo film, un thriller dalle caratteristiche adrenaliniche che diretto dallo stesso Muccino, racconta la storia di Sophie, una giovane americana di vent’anni in vacanza a Palermo con la sorella e che, quando sta per tornare in California, nelle ultime 24 ore del suo soggiorno in Sicilia, incontra Giulio e il suo gruppo di amici ventenni.

Saranno proprio quelle 24 ore a cambiare per sempre il corso della sua vita perché Sophie scoprirà che la vita è fatta di scelte e quelle che farà la porteranno a camminare sull’orlo del baratro, trasformando una semplice storia d’amore in una storia di sopravvivenza, riscatto e pura adrenalina. Questo gruppo di ventenni, ancora inesperti nel maneggiare la vita, scopriranno alla fine quanto sia facile commettere errori.

Il teaser trailer della pellicola è già on line.

Gabriele Muccino torna sul grande schermo con un film sorprendente che si svolge a Palermo nell’arco di 24 ore, durante le quali, la protagonista Sophie (l’attrice Elena Kampouris) scoprirà che la vita non è altro che il risultato delle scelte che facciamo. Una storia d’amore che diventa un thriller adrenalinico che racconta come tutto può cambiare in un attimo .

Oltre a Elena Kampouris, Muccino dirige un cast italiano e internazionale composto da: Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Enrico Inserra, Francesco Garilli, Ruby Kammer, Yan Tual, Mitch Salm, Grace Ambrose, Syama Rayner, Samuel Kay.