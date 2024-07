Presentata la guida” Terrazze Gourmet a Roma “ edizione a cura di Simone Cargiani e Fernanda D’Arienzo

Condividi questo articolo:









La casa editrice “ La Pecora Nera “ ha presentato a Roma l’ edizione 2024 – 2025 di una delle sue interessanti pubblicazioni attraverso la quale, in gradevolissimo carattere editoriale, descrive le ben quarantasei terrazze panoramiche che si affacciano sul panorama della Capitale, una città che – come ha sottolineato l’Assessore capitolino ai Grandi Eventi Alessandro Onorato – vanta il più ricco patrimonio storico artistico del mondo intero che la stessa amministrazione capitolina sta, e con notevole successo, rilanciando a fini non soltanto commerciali ma anche e soprattutto sociali.

Onorato ha messo in particolare evidenza come, dopo l’episodio doloroso del Covid, la città attraversi attualmente un notevole periodo fecondo con incrementi da record di visitatori e la conseguenza che alcune delle diverse attività che distinguono la città che fu di Romolo e Remo si trovino attualmente in fase di grande crescita riuscendo a superare il gap che fino a poco tempo fa la vedeva non proprio al primo posto per ciò che concerne il turismo in genere e l’indotto in particolare.

All’intervento dell’assessore Onorato ha fatto seguito quello della Dott. Fabiola Di Loreto, Direttore Generale di Confcooperative, l’associazione che ha ospitato la presentazione della interessante guida che descrive molte delle diverse terrazze della Capitale, molte delle quali non a caso inserite nei roof garden di grandi e qualificati alberghi cittadini: una interessante fusione tra consigli di belle locations ed offerte anche a carattere gastronomico validi non soltanto per il cittadino romano ma anche e soprattutto per il turista che attraverso la sua consultazione viene posto in condizione di scegliere il meglio di tutto quanto offre, sotto svariati punti di vista, la città di Roma.

Quarantasei terrazze, quarantasei straordinarie vedute panoramiche dall’alto come a volo radente per meglio assimilare non soltanto i monumenti maggiormente conosciuti al mondo ma anche per conoscere angoli inaspettati e spesso sconosciuti agli stessi abitanti di una città con i suoi vicoli antichi e scorci mozzafiato che spesse volte assumono caratteri romantici e non solo; la città della Grande Bellezza.

La guida consta di duecento pagine ed è redatta in due lingue, italiano ed inglese.