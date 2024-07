39.ma settimana internazionale della critica: oggi, 22 luglio, la presentazione del programma

Condividi questo articolo:









Il programma della 39ma edizione della Settimana Internazionale della Critica, una sezione autonoma e parallela organizzata dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, verrà presentato oggi, alle ore 11,00; la selezione sarà annunciata on line sul sito ufficiale e sui canali social della SIC in un’ottica di sostenibilità ambientale all’interno di una serie di percorsi green elaborati dall’Associazione festival Italiani di Cinema ( Afic ).

La Settimana Internazionale della Critica (SIC) è una sezione indipendente della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dedicata esclusivamente alle opere prime e prevede la individuazione di sette opere prime in concorso e due eventi speciali fuori concorso..

Fondata da Lino Micciché nel 1984, la Settimana è storicamente impegnata nella ricerca, promozione e valorizzazione di nuove voci e talenti emergenti del cinema mondiale. Nel corso delle sue 31 edizioni, ha scoperto e lanciato giovani registi presto diventati autori di punta nel panorama internazionale: Kevin Reynolds (Fandango, 1985), Olivier Assayas (Désordre, 1986), Alex Van Warmerdam (Abel, 1986), Carlo Mazzacurati (Notte italiana, 1987), Paolo Benvenuti (Il bacio di Giuda, 1988), John Hillcoat (Ghosts… of the Civil Dead, 1988), Mike Leigh (High Hope, 1988), Bruce Weber (Let’s Get Lost, 1988), Pedro Costa (O sangue, 1989), Sergio Rubini (La stazione, 1990), Cédric Kahn (Bar des rails, 1991), Bryan Singer (Public Access, 1993), Harmony Korine (Gummo, 1997), Peter Mullan (Orphans, 1998), Pablo Trapero (Mundo grua, 1999), Celina Murga (Ana y los otros, 2003), Salvatore Mereu (Ballo a tre passi, 2003), Royston Tan (15, 2003), Rian Johnson (Brick, 2005), Dito Montiel (A Guide to Recognizing Your Saints, 2006), Syllas Tzoumèrkas (Homeland, 2010), Alix Delaporte (Angèle et Tony, 2010).