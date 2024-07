“L’Orafo” di Vincenzo Ricchiuto dal 31 luglio in DVD

Condividi questo articolo:









Sarà disponibile dal 31 luglio prossimo il DVD del film “L’Orafo” (2022) coprodotto da Almost Famous, DEA Film e dalla Società di produzione cinematografica “Hurricane”, fondata dall’attore e imprenditore Matteo Silvestri, qui nelle vesti anche di coprotagonista.

Il film, per la regia di Vincenzo Ricchiuto, è stato presentato in anteprima internazionale all’annuale Festival Grimmfest di Manchester nell’ottobre del 2022, dove è stato premiato per la migliore sceneggiatura, a cura di Germano Tarricone e Vincenzo Ricchiuto.

Tre giovani rapinatori si introducono nella casa di campagna di una coppia di anziani per saccheggiare il loro laboratorio di oreficeria: scopriranno sulla loro pelle che i due vecchietti sono tutt’altro che innocui e vivranno l’esperienza più terrificante della loro vita.

Un thriller con una storia intensa, ricca di suspence, dove Matteo Silvestri interpreta il ruolo di una guardia forestale che incarna molti valori, ma anche una figura inserita in un contesto con molti colpi di scena che vi lasceranno col fiato sospeso fino all’ultimo.

Tra il 2020 e il 2022 partecipa a due film nel ruolo di coprotagonista, “L’altra luna” di Carlo Chiaramonte e “L’orafo” di Vincenzo Ricchiuto e, per concretizzare il suo impegno nella settima arte decide di fondare la Hurricane, una società di produzioni cinematografiche.

Nel 2024 gira il film biopic dedicato alla figura della cantautrice siciliana Rosa Balistreri, “L’Amore Che Ho – La storia di Rosa Balistreri”, per la regia di Paolo Licata, in cui ha il ruolo di un dirigente politico.