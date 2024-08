Venerdi 30 agosto a Venezia la presentazione della 28ma edizione del Terra di Siena International Film Festival

Condividi questo articolo:









Venerdi 30 agosto alle 16 nella Sala Tropicana 2 dell’Italian Pavilion – Hotel Excelsior del Lido di Venezia, AVR in occasione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, si terrà la presentazione del Terra di Siena International Film Festival giunto quest’anno alla sua ventottesima edizione.

L’incontro, condotto da Maria Pia Corbelli, Ideatrice e Fondatrice del Festival senese e dal Direttore Artistico Antonio Flamini, vedrà la consegna del prestigioso “Seguso Award” alla Signora Lina Sastri, attrice, cantante e neo regista con la sua opera prima “La Casa di Ninetta” e l’attribuzione di una targa speciale realizzata dal maestro orafo Michele Affidato ed all’imprenditore e al produttore cinese LU QI, quale miglior promotore di innovazione tecnologica cinematografica. La storica Kermesse cinematografica si terrà a Siena per la prima volta dal 5 al 9 novembre e punterà su tre tematiche di grande rilevanza estremamente attuali quali: Innovazione, Sostenibilità e Memoria.

Da segnalare, in anteprima, tra gli eventi che arricchiranno il calendario di appuntamenti della prossima stagione del festival senese, il “Focus on China” a cura dell’attrice, regista e produttrice Stefania Casini, grazie al recente gemellaggio siglato con China Chongqing Science and Technology Film Festival che affronterà temi sulla nuova frontiera delle applicazioni nel l’industria cinematografica dal virtual shooting alla post produzione.

L’iniziativa, che mira a fondere il patrimonio cinematografico internazionale sfruttando la tecnologia per far avanzare l’industria cinematografica nell’era digitale e favorire la crescita di tutto il settore audiovisivo, appare di grande interesse e comprenderà anche un workshop dal titolo “Come cambiano le professioni del cinema con l’avvento dell’intelligenza artificiale nella produzione e post produzione”