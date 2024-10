L’intelligenza artificiale applicata all’arte

Condividi questo articolo:









La creatività e l’ispirazione enormemente aumentati attraverso l’uso della AI: l’artista azerbaigiana Nabat Garakhanova ha presentato “ Shusha Hanim “ la prima intelligenza artificiale sviluppata in Azerbaigian che ha dato origine alla mostra “ Shusha, la Danza dei simboli “: una commistione di colori, simboli e suoni a valore interattivo che trasforma il patrimonio culturale dell’Azerbaigian in una sorta di viaggio tra i motivi ed i simboli di quel Paese..

L’artista ha esposto al pubblico intervenuto al Centro Culturale dell’Azerbaigian di Roma una serie di opere digitali ispirate alla cultura azera ed ai simboli di quella nazione utilizzando un tessuto tradizionalmente utilizzato nel suo Paese, il Kelaghayi, una seta decorata con vistosi e bellissimi motivi tipici della più popolosa Repubblica tra quelle transcaucasiche costituenti un intreccio sulla seta e che, a mezzo di una applicazione a Realtà Aumentata prendono vita in maniera apparentemente inusitata ma in grado di creare affascinanti sensazioni allo spettatore.

L’eccezionale evento è stato curato dall’Ambasciatore della repubblica dell’Azerbaigian S.E. Rashad Aslanov che nel presentare l’artista ne ha descritto il valore e l’inventiva; ha inoltre ricordato che la mostra è già stata esposta a Milano e che per essa previsto un tour nelle principali capitali europee mentre da parte sua l’artista ha, in risposta, rappresentato come la mostra è apparentemente una vetrina di tecnologia e che essa rappresenta un ponte tra il passato ed il futuro.