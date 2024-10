Il Premio letterario Sanofi giunge, con enorme successo, alla dodicesima edizione

Condividi questo articolo:









Presenti il Ministro della Salute Pubblica Orazio Schillaci ed il Presidente ed Amministratore Delegato di Sanofi Italia Marcello Cattani, l’Ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens ha ospitato, nel prestigioso salone d’onore di Palazzo Farnese sede dell’Ambasciata la dodicesima edizione del Premio “ La Parola che cura “ dedicato ad Angelo Zanibelli già Direttore della Comunicazione e delle relazioni Istituzionali di Sanofi Italia, un concorso che premia storie di cura e di salute, esperienze dirette di persone con una malattia o di chi se ne prende cura, con l’obiettivo di sostenere il valore della narrazione come strumento terapeutico e di sensibilizzazione sociale.

La cerimonia di premiazione, condotta dal giornalista Antonio Polito, ha visto la partecipazione di dirigenti della casa farmaceutica quali la Dott. Fulvia Filippini attuale Direttore Affari Istituzionali e dell’affabile Dott. Federica Ribacchi General Medicines Lead& Corporate Project Italy, che hanno concretamente collaborato sia per l’organizzazione del Premio che con la giuria incaricata delle attribuzioni delle singole menzioni.

La casa farmaceutica francese Sanofi, anche con stabilimenti in Italia, é un’azienda che cura l’innovazione della salute a livello globale, anche sfidando i confini della scienza allo scopo di migliorare la vita delle persone rendendo fruibili le tematiche legate alla salute sostenendo in tal modo l’importanza e il valore del racconto della malattia, la narrazione come strumento fondamentale dal punto di vista sociale e terapeutico.

Il Premio è articolato in varie sezioni che vanno da quella che cura le opere inedite a quelle già edite: le principali premiazioni sono state quelle relative alla narrativa ed alla saggistica, che una giuria presieduta dal Presidente a vita Gianni Letta e della quale fanno parte personalità del mondo sanitario e culturale in genere oltre ad una rappresentanza della famiglia Zanibelli, ha attribuito il Premio per la Sezione Narrativa a “ Vita di cristallo “, di Francesa Lagotta ed il Premio per la Sezione Saggistica ad “ Amore per un figlio “ di Stefano Rossi.

L’attuale dodicesima edizione del Premio ha visto la partecipazione di oltre trecento opere tra le quali sono state scelte quelle che la giuria ha ritenuto le più meritevoli, oltre ad altre che sono state ritenute degne di apposte menzioni speciali; uno speciale premio, quello “ La Parola che cura “ è stato attribuito alla AISM ( Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla ) per l’opera appassionata che compie per avversare e vincere il terribile male.