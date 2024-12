Grande attesa per il debutto romano di “ West Side Story “ nella versione di Massimo Romeo Piparo

Condividi questo articolo:









E’ stato presentato alla stampa il nuovo ed atteso spettacolo, un vero e proprio capolavoro, che Massimo Romeo Piparo ha adattato per il Teatro Sistina di Roma: di “ West Side Story “, uno spettacolo che ha ormai settanta anni di vita avendo percorso una carriera testimoniata da una lunga scia di successi di pubblico e critica oltre che da tantissimi premi vinti e che rappresenta lo spettacolo di punta del celebre teatro romano che, ripercorre la storia di Romeo e Giulietta in maniera veramente e gradevolmente fluida che si adatta a tutte le tipologie di spettatori.

Quindicimila biglietti già venduti, un vero exploit per la versione italiana del capolavoro shakespeariano scritto a metà del 1500 e che tutt’ora avvince per essere una storia immortale in grado di dare intense emozioni grazie anche ai suoi temi forti quali l’amore contrastato tra due giovani e la rivalità tra due gang contrapposte destinata a sfociare in tragedia.

Dal sette dicembre prossimo quindi il capolavoro “per eccellenza” del teatro musicale, acclamato dagli spettatori di tutto il mondo, è pronto ad infiammare il palco del Teatro Sistina con la straordinaria colonna sonora composta da Bernstein suonata dalla grande Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, sul palco oltre 30 artisti: nel ruolo di Tony, Luca Gaudiano (vincitore di Sanremo Giovani nel 2021 e dell’edizione dello scorso anno del varietà di Rai1 “Tale e Quale Show”) e in quello di Maria, Natalia Scarpolini, già nel cast di “Cats” di M.R. Piparo.

Prodotto da PeepArrow Entertainment in collaborazione con “ Il Sistina “ e con le coreografie di Billy Mitchell, le scenografie originali di Ricardo Sanchez Cuerda supervisionate da Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, le luci di Daniele Ceprani e il suono di Stefano Gorini, “West Side Story” è lo spettacolo perfetto per accompagnare le festività natalizie.

Se la commedia teatrale ottenne una strepitosa accoglienza a Broadway e a Londra, rimanendo sulle scene di fatto fino a oggi e continuando a essere rappresentato in numerosi revival non vi è dubbio che questa storia appassionante in cui l’amore e il coraggio si contrappongono alla violenza e all’intolleranza, attraverso una straordinaria fusione di dramma, musica e danza, accompagnata dalle coloratissime atmosfere anni Cinquanta e dagli indimenticabili brani di Bernstein, tra gli altri, “Maria”, “America”, “Somewhere” e “Tonight”, la contrastata storia d’amore tra Tony e Maria, due giovani appartenenti a mondi completamente diversi, e i dissidi tra due bande che si contendono il predominio sul quartiere dell’Upper West Side: i “Jets”, un gruppo di nativi bianchi guidato da Riff, e gli “Sharks”, immigrati portoricani capitanati da Bernardo otterrà il meritato successo soprattutto grazie alla stupenda regia della quale Piparo, emozionatissimo, ha in conferenza stampa dato prova oggi ha presentato attraverso la rappresentazione di un medley del cast in costume sulle note di ” America “, ” Mambo ” e ” Maria” suonate dal vivo dalla grande Orchestra diretta da Emanuele Friello.