Iniziate le riprese di “ A CASA DI PAPA’ “ con Serena Autieri, Fortunato Cerlino e Alessandro Tedeschi per la nuova serie di Rai 1

Sono iniziate le riprese della nuova serie tv per Rai 1 prodotta da Rai Fiction e Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi con Serena AUTIERI, Fortunato CERLINO, Alessandro TEDESCHI e un vasto cast di giovanissimi attori diretti da Tiziana ARISTARCO. Cosa succede se nella vita di una famiglia benestante, immersa nei suoi ritmi regolari, in una bella casa di un quartiere agiato di Milano arriva d’un tratto la povertà? I soldi non faranno la felicità ma la loro mancanza crea inevitabilmente disagi. È quello che accade ad Anna, Angelo e ai figli Giulia e Massimo. Ritrovatisi senza più una casa sono costretti a lasciare Milano per trasferirsi a Napoli, dove Anna è cresciuta e ha ereditato la casa dalla madre. Scoprono però che questo vecchio appartamento è già abitato a loro insaputa! A casa di papà, tra commedia e drama, racconta le avventure di chi ha perso tutto e deve ricominciare da zero. Istinto protettivo, impegno e testardaggine saranno di supporto per tutti loro e per la famiglia allargata che si ritrova a vivere in questa nuova dimensione partenopea. Un’appassionante storia di trasformazione che coinvolge tutti i personaggi e li rinnova; una trama che persegue il tema della rinascita personale e collettiva. Serena Autieri, Fortunato Cerlino, Alessandro Tedeschi e un vasto cast di giovanissimi, diretti da Tiziana Aristarco, regista dal tocco poetico, donano profondità e ironia ai personaggi di questa grande commedia in cui si intrecciano, sentimenti, avversità del destino, responsabilità e tanta voglia di vivere! Undici settimane di riprese a Roma e cinque a Napoli per questa nuova serie firmata da Valerio D’Annunzio, Mauro Graiani, Alessia Palumbo, Maria Teresa Trigiante.