Tutto esaurito per il ritorno a teatro di Drusilla Foer con “Venere Nemica” (9 e 10 gennaio)

Condividi questo articolo:









Il ritorno di Drusilla Foer al Teatro Celebrazioni di Bologna, che propone il suo nuovo spettacolo Venere Nemica, in programma venerdì 10 e sabato 11 gennaio alle ore 21.00, ha fatto registrare il sold out.

Dopo essere stata protagonista sul palcoscenico di Via Saragozza nel 2022 con Eleganzissima, il recital che per primo ha fatto conoscere al pubblico teatrale il suo talento ironico e sagace, Drusilla Foer porta in scena questa sua seconda prova autorale – di cui è anche interprete – scritta assieme a Giancarlo Marinelli e con la regia di Dimitri Milopulos.

«Avevo voglia di fare della prosa, di scrivere un testo di cui ho fatto la drammaturgia – commenta l’attrice. Un testo narrativo, dove ci fosse il rigore della prosa, ma anche la leggerezza, la croccantezza, il dramma e sensazioni altalenanti, emozioni che a volte sono aspre e a volte sono lievi».

Con la partecipazione di Elena Talenti – cantante e attrice di musical di successo – Venere Nemica è una pièce teatrale supportata da musica cantata dal vivo, che a tratti si avvicina a un musical.

Ispirata alla favola di Apuleio “Amore e Psiche”, l’opera rilegge il mito in modo divertente e commovente allo stesso tempo, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare tra uomini e Dei.

Gli archetipi affrontati nel testo si rivelano di un’attualità disarmante, resa ancora più evidente dalla spiccata personalità di Drusilla Foer nei panni della Dea della bellezza e dell’amore, la quale nel suo lavoro teatrale vive tra gli umani mortali.

«Lei sceglie i mortali perché è affascinata dalla brama di vivere, che è possibile solo se sai di morire – afferma l’attrice. Come Dea vivi in un’esistenza che è una bolla interminabile e straziante di tempo, dove non c’è attesa, non c’è delusione, non c’è tentativo, perché c’è sempre la possibilità di riprovare un tempo infinito. Anzi, il termine del tempo della vita porta vita alla vita, porta vitalità alla vita».

Venere, dunque, nella drammaturgia foeriana esiste ancora: vive oggi lontano dall’Olimpo e dai suoi parenti immaturi, vendicativi, capricciosi e prigionieri dell’eterna immortalità. Ha trovato casa a Parigi, tra gli uomini, di cui teneramente invidia la mortalità, che li costringe all’urgenza di vivere emozioni. Venere può permettersi di essere imperfetta tra gli umani, godendo anche delle debolezze.

«Trovo che Parigi sia una città che ha un’architettura, un aspetto urbanistico assolutamente olimpico – afferma l’attrice; dove forse una Dea può sentirsi più a suo agio, che in una città tecnologica quanto efficiente come Milano o una Roma, città meravigliosamente del popolo. Parigi ha forse questo aspetto imperiale che avvicina più all’idea dell’Olimpo».

Grazie al rapporto con la sua misteriosa e inseparabile cameriera, quasi per gioco, nel momento in cui gli uomini non credono più agli Dei ma agli eroi, Venere ripiomba nel passato: nella storia di Amore, il figlio ingrato e disobbediente, e Psiche, sulla quale – da suocera nemica – riversa tutto il suo rancore di Dea frustrata e di madre tradita. Ma nel paradosso feroce e dolcissimo della vita che non risparmia nessuno, nemmeno gli Dei, Venere insieme all’odio scoprirà anche l’amore: un amore infinito e incondizionato per quel figlio ferito che, in fuga dall’amata, torna da sua madre per curare le ferite del corpo e dell’anima.

Lo spettacolo è una produzione Best Sound con la direzione artistica di Franco Godi, mentre la distribuzione è a cura di Savà Produzioni Creative.