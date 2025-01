IN OMAGGIO A DAVID LYNCH, DISPONIBILI I SUOI CAPOLAVORI SU PARAMOUNT + E PLUTO TV

Condividi questo articolo:









IN OMAGGIO A DAVID LYNCH, DISPONIBILI I SUOI CAPOLAVORI

Disponibile su Paramount+ e Pluto TV la serie iconica “Twin Peaks” e “Twin Peaks – Il ritorno”

Su Pluto TV Film Thriller, in programma due celebri pellicole: “Twin Peaks – Fuoco cammina con me” e “Strade perdute”

Paramount+

La serie cult di David Lynch, “Twin Peaks” è interamente disponibile su Paramount+.

La storia racconta dell’omonima cittadina, sconvolta dall’omicidio della giovane e popolare Laura Palmer; sarà l’agente dell’FBI, Dale Cooper a dover scoprire la verità. A questa si aggiunge “Twin Peaks – Il ritorno”, la terza e ultima stagione della serie, diretta da Lynch, che torna a seguire le vicende di Dale Cooper, 25 anni dopo, intrappolato nella Loggia Nera.

Pluto TV

Su Pluto TV, leader mondiale nella televisione in streaming gratuita FAST Free Ad-Supported Streaming Television, oltre alla serie “I segreti di Twin Peaks” disponibile con un canale dedicato, è già programmato sul canale Pluto TV Film Thriller e disponibile on demand, anche “Twin Peaks – Fuoco cammina con me”. Il lungometraggio, prequel della serie, è tratto dal romanzo di Jennifer Lynch “I diari di Laura Palmer”: questa volta il mistero gira introno all’assassinio della cameriera Teresa Banks, una vicenda che sembra impossibile risolvere. Disponibile sul medesimo canale e on demand, anche “Strade perdute”, film dal sapore noir e dalle sfumature surreali. Tutto ha inizio quando Fred Madison, trova all’ingresso della propria casa, lussuosa e asettica, alcune videocassette che ritraggono lui e la moglie mentre dormono. L’ultimo video ricevuto li riprende mentre lui è intento a massacrare lei, ma purtroppo Fred non ricorda nulla.

