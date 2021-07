Eagle Pictures annuncia per il prossimo dicembre 2021 l’uscita di un film che si annuncia poderoso. “ House of Gucci “, ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci la casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

Interpreti Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons and Al Pacino e la regia di Ridley Scott.

Pubblichiamo il trailer in italiano.